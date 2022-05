Başkan Tanfer, "Annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adıdır"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tanfer, mesajında şu görüşlere yer verdi; ‘’Dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle bizleri kucaklayan, hayatını evlatlarına adayan her anımızda yanımızda olan ve hakkı hiç ödenemeyecek olan annelerimizin bu özel gününü kutluyorum. Yaşamımızda bizi, belki de karşılıksız seven tek varlık annelerimizdir. Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakârca çalışan anneler, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının da en önemli güvencesidir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, tüm sıkıntılarda sığındığımız liman olan annelerimizin tek beklentisi, bizlere gösterdikleri sevgi ve ilgiyi onlara da hissettirmektir. Bu yüzden hiçbir hediye anne sevgisinin üzerinde değildir. Annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adıdır. Bu yüzden annelerimizi sadece yılın bir gününde değil her zaman hatırlamalı ve değerini bilmeliyiz. Bu vesile ile birlikte başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Her günü mutlu sağlıklı ve sevinç dolu yaşam temenni ediyorum.’’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.