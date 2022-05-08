Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı

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ErzurumAğrı karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ErzurumAğrı karayolu Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında E. K. yönetimindeki 25 AT 436 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç kullanılamaz hale gelirken sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.

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