Polat’tan Anneler Günü mesajı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Annelerin toplumun can damarına soluk veren eşsiz bir varlık olduğunu söyleyen Zeynep Polat, anneliğin kutsal olduğu kadar ağır işçi gibi olduğunu da söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

“Anne bir bebeği 9 ay boyunca sürekli bedeninde taşıdığı gibi gerek evinde, gerekse iş yerinde sabahtan akşama kadar durmaksızın çalışıyor. Çocuklarının beslenmesinden yetiştirilmesine kadar bire bir ilgilendiği gibi kimisi sabahtan akşama kadar evinde kimisi de kamu kurumları olsun özel sektör de olsun çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu nedenle annelik kolay değil ağır bir işçi gibidir. Güçlere güç katan umutlarımıza umut olan varlıktır anne aynı zamanda koruyucu, disiplinci ve arkadaştır. Bir anne, çocuklarının istek ve ihtiyaçları için birçok istek ve ihtiyacını feda etmesi gereken özverili, sevgi dolu bir insandır. Bir anne, çocuğunun onu yetkin bir insan haline getirecek bilgi, beceri ve yeteneklerle donatıldığından emin olmak için çok çalışır. Anne olmak, belki de bir kadının yaşayabileceği en zor, en ödüllendirici iştir.

Bu nedenle annelerimizi sadece bir gün değil her gün, her an hatırlanması gereken en önemli varlıklarımızdır. Bazen tatlı bir tebessüm, bazen sıcak bir anne fısıltısı, bazen de içtenlikle gözlerimizden akan birkaç damla tuzlu gözyaşı, annelerimize sunacağımız en büyük hediyedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal sorumluluğunun tabiatındaki sevgi, şefkat ve merhamet duyguları ile bezeli olan başta annelerimizin tabii ki başta Şehit ve Gazi annelerimiz olmak üzere, tüm dünya annelerinin, anneler gününü kutlar; sağlık, mutluluk ve uzun ömürler dilerim.”

