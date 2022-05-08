Palandökenli boksör ülkemizi temsil edecek

Palandöken Belediyesi Boksörlerinden Muhammed Enes Kanar, Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa 3’üncülüğüyle Palandöken Belediyesi’nin Milli gururu olan Muhammet Enes Kanar, 14 22 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Normandiya şehrinde yapılacak olan Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek.

Palandöken Belediyesi tesislerinde olimpiyatlara hazırlanan Kanar, olimpiyatlarda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Kanar, “Fransa’da inşallah Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutacağım” dedi

Sönmez’den Başkan Sunar’a Teşekkür

Kanar’ın antrenörlüğünü de yapan, Milli Takım Başantrenörü Gürkan Sönmez, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a teşekkür etti. Son yıllarda sporda Palandöken Belediyesi’nin ciddi başarılara imza attığını hatırlatan Sönmez, “Gençleri spora kazandıran Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sunar’a teşekkür ediyoruz. Muhammet Enes Kanar, ülkemizi uzun yıllar başarıyla temsil edecek bir boksör. Türkiye Şampiyonlukları, Avrupa 3’üncülüğü gibi önemli başarılar elde etti. Fransa’da yapılacak olan Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında da başarıyla ülkemizi temsil edecek. Buna inancımız tam. Sporcumuzun aldığı ve alacağı başarılarda Palandöken Belediye Başkanımızın emeği, katkısı çok fazla. Bir spor adamı olarak, Başkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi

Başkan Sunar’dan Başarı Temennisi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da sporcunun Palandöken Belediyesi ailesinin gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Belediyemizin başarılı boksörlerinden Muhammet Enes Kanar, 14 22 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Normandiya şehrinde yapılacak olan Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek. Gurur kaynağımız Milli Sporcumuza yürekten başarı diliyorum.” temennisinde bulundu.

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