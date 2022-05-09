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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ersander anneleri unutmadı

İHA

Ersander anneleri unutmadı

Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince (ERSANDER) anneler günü münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenlendi.
ERSANDER Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen etkinliklere ERSANDER Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gergit, Kadın Kolları Başkanı Sevnur İçyar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
ERSANDER Yönetim Kurulu Başkanı Gergit ve beraberindekiler, etkinlikler bağlamında Nenehatun un mezarını ziyaret ettikten sonra Suriye ve Hakkari de şahadet şerbeti içen şehitlerin annelerinin de anneler gününü kutladılar.
Anneler gününde çocuk dünyaya getiren bir anneyi ziyaret eden ERSANDER Kadın Kolları Başkanı İçyar, anneler gününü kutladı.
ERSANDER Kadın Kolları Başkanı İçyar, dernek olarak anneler gününde farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek şunları söyledi;
‘’Bir insanın dünyada tadabileceği en güzel mutluluk sanıyorum, anne olmaktır. Bu yüzden de Annelik dünyanın en kutsal mesleğidir deriz. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisi ile annelerin önemine dikkat çekmişlerdir. Yüce dinimiz ebeveynlerimize saygı konusunda çok hassas davranmış ve annebabalarımıza “öf” bile dememizi yasaklamıştır. Gelecek nesilleri yetiştiren annelerimiz, çok önemli ve kutsal bir vazifeyi yerine getirmektedirler, onlara borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onları her zaman mutlu etmek, sevgiyi, saygıyı, ilgiyi ihmal etmemek boynumuzun borcudur. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Eli her gün öpülesi, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, tüm annelerimize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.’’

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