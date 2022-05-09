Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar

İHA

eTwinning faaliyeti temelde Avrupa'nın farklı ülkelerinden öğretmenlerin, farklı okullardan öğretmenlerle deneyimlerini paylaşıp, fikir alış verişinde bulunabileceği çevrim içi bir ortam oluşturmayı amaçlanıyor. Öğretmenler, farklı ülkelerden iletişim kurdukları öğretmenlerle kendi eğitim süreçlerine uygun şekilde projeler yapabilirler. Projelerde teknolojinin eğitime adaptasyonu ve eğitim süreçlerinde uygun şekilde kullanımı istenilen bir durumdur.

Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar

eTwinning faaliyeti temelde Avrupa’nın farklı ülkelerinden öğretmenlerin, farklı okullardan öğretmenlerle deneyimlerini paylaşıp, fikir alış verişinde bulunabileceği çevrim içi bir ortam oluşturmayı amaçlanıyor. Öğretmenler, farklı ülkelerden iletişim kurdukları öğretmenlerle kendi eğitim süreçlerine uygun şekilde projeler yapabilirler. Projelerde teknolojinin eğitime adaptasyonu ve eğitim süreçlerinde uygun şekilde kullanımı istenilen bir durumdur.
Bunun yanı sıra eTwinning öğrenciler içinde yeni öğrenme fırsatları sunuyor. eTwinning projesi yapan bir çok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak, eTwinning’in öğrencilere sağladığı faydalar, “Derse daha fazla motive olma, Başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma, Yabancı dilde iletişim kurabilme, Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme, Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma” olarak değerlendiriliyor.
Bu amaçla ‘’Bana Işık Ol’’, ‘’Çocuk İçin Oyun’’, ‘’Öğrenceli Eğlence’’, ‘’Kitaplarla Özgürüz’’, ‘’Science school’’, ‘’Sağlıklı Gelecek Seninle Gelecek’’, ‘’Geri Dönüştür Doğayla Buluştur’’, ‘’Deneylerle Öğreniyorum Bilimi Keşfediyorum’’ projelerinde kuruculuk yapan öğretmenlerimiz Nergiz Yoladı, Suat Alkan, Hülya Mete Atik, Zeliha Semerci, Mustafa Bulut ve Çiğdem Aydemir Ayan proje sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle projelerin amacına ulaştığını görmenin, mutluluklarına mutluluk kattığını ifade ettiler.
Projeler kendilerini ‘’Kardeş Projeler’’ olarak ifade edip bazı öğrenci toplantılarında bir araya geldiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teknolojik girişimlere Erzurum’dan önemli adım
YEREL HABERLER Teknolojik girişimlere Erzurum’dan önemli adım
Ersander anneleri unutmadı
YEREL HABERLER Ersander anneleri unutmadı
Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor
YEREL HABERLER Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama ...
Karasu Nehri'nde 'Atlı banana'
YEREL HABERLER Karasu Nehri'nde 'Atlı banana'
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları gören herkesi büyülüyor
YEREL HABERLER Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları gören herkesi ...
Bu proje sosyal medya bağımlılığına dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Bu proje sosyal medya bağımlılığına dikkat çekiyor
Vali Memiş’ten anlamlı buluşma
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten anlamlı buluşma
Erzurum’da "Anneler Günü Bahar Şenliği’’ programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da "Anneler Günü Bahar Şenliği’’ programı ...
Palandökenli boksör ülkemizi temsil edecek
YEREL HABERLER Palandökenli boksör ülkemizi temsil edecek
Polat’tan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Polat’tan Anneler Günü mesajı
Tır şoförü aracını gelin arabası yaptı
YEREL HABERLER Tır şoförü aracını gelin arabası yaptı
Vali Okay Memiş; “Karşılıksız sevginin kaynağı annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş; “Karşılıksız sevginin kaynağı ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı
‘Erzurumlu Mümessil’ gala yaptı
YEREL HABERLER ‘Erzurumlu Mümessil’ gala yaptı
Boğa güreşleri nefes kesti
YEREL HABERLER Boğa güreşleri nefes kesti
Askerlerin resim sergisine ilgi büyük
YEREL HABERLER Askerlerin resim sergisine ilgi büyük
Başkan Tanfer, "Annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adıdır"
YEREL HABERLER Başkan Tanfer, "Annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, ...
Olimpiyat madalyasını annesine hediye etti
YEREL HABERLER Olimpiyat madalyasını annesine hediye etti
Olimpiyat madalyasını annesine hediye etti
YEREL HABERLER Olimpiyat madalyasını annesine hediye etti
Öz: “Anneler kadar özel bir gün”
YEREL HABERLER Öz: “Anneler kadar özel bir gün”
Başkan Karataş’tan Anneler günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan Anneler günü mesajı
Erzurum Valisi Memiş, Minik Ceren’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, Minik Ceren’i ziyaret etti
Oltu Çayı'nda kaybolan baba için Ankara'dan özel ekip
YEREL HABERLER Oltu Çayı'nda kaybolan baba için Ankara'dan özel ekip
Kaza sonrası suda kaybolan Fevzi Bulut’u bulmak için Ankara'dan özel ekip geldi Sualtı kameralarıyla arama çalışmaları yapılacak
YEREL HABERLER Kaza sonrası suda kaybolan Fevzi Bulut’u bulmak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.