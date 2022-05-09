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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.

ErzurumErzincan karayolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan şüpheli araç ve şüpheli şahıs analiz çalışmalarına istinaden KahramanmaraşHopa seferini yapan yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan kontroller esnasında otobüsün bagaj bölümünde bulunan valize narkotik madde arama köpeği Eris’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada 2 parça halinde 1 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Valizin sahibi Sezer A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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