Emlek: “3600 ek gösterge tüm kamu çalışanları için olmalı”

Büro MemurSen Erzurum Şube Başkanı Savaş Emlek, “Adalet Mülkün Temelidir şiarıyla 3600 Ek Göstergenin tüm kamu çalışanlarıiçin olması gerektiğini şiddetle savunuyoruz” dedi.

Büro MemurSen Erzurum Şube Başkanı Savaş Emlek, Uzun zamandır sözü verilen ve gündemden hiç düşmeyen 3600 Ek Göstergeyle alakalı beklentilerini ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Emlek, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanları için olması gerektiğini savundu.

Bilindiği üzere konuyla alakalı ilk toplantının 16 Şubat 2022’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında ve MemurSen Konfederasyon Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla gerçekleştirildiğine işaret eden Emlek, şunları söyledi:

“Konuyla alakalı 3600 Ek Göstergenin sadece 4 meslek gurubuna (PolisİmamSağlıkÖğretmen) verileceğini ve ardından çalışmalara başlandığını bildirildi. Bu açıklama üzerine ilk itirazı Konfederasyon başkanımız yaptı ve bu şekilde yapılan bir taksim kamu da adaletsizlik doğurur, diğer kamu çalışanlarını üzer. Daha sonra komisyonun ikinci toplantısı 16 Mart 2022 ’de yine Vedat Bilgin’in başkanlığında Memursen konfederasyonun 11 hizmet kolu başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. İkinci toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ali Yalçın Ek Göstergenin tüm kamu çalışanları için olması gerektiğinin altını çizerek, Daha adil bir çalışma hayatı için 3600 Ek Gösterge tüm kamu çalışanları dahil edilmeli, emekli maaş ve ikramiyelere de dokunacak şekilde düzenleme yapılmalıdır şeklinde açıklamalarda bulundu. Komisyonun üçüncü toplantısı 10 Mayıs 2022’ de yapılacağı bildirildi. Bahsi geçen meslek gurubu kamu çalışanlarının neredeyse yüzde 80’nini oluşturmaktadır. 3600 Ek Göstergenin tüm kamu çalışanlarıiçin olması gerektiğini şiddetle savunuyor, tüm kamu çalışanlarına beklentimiz doğrultusunda hayırlı olmasını diliyoruz.”

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