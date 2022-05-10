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Erzurum’dan 4 ayda 6.8 milyonluk ihracat

İHA

Erzurum’dan 4 ayda 6.8 milyonluk ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum’da bu yılın Nisan ayında 1 milyon 925 bin dolar; yılın OcakNisan ayları bağlamında ise 6 milyon 846 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlden Nisan ayında yapılan ihracat Şubat ayına göre yüzde 36,91 oranında artış kaydetti.
Nisan Ayı Verileri ve Erzurum
TİM verilerinde; Nisan2022 döneminde Erzurum’dan 1 milyon 925 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 5 milyon 823 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 19 milyon 905 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 105 milyon 91 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi
Ocak Nisan Dönemi ve Erzurum
Bu yılın Ocak Nisan aylarını kapsayan 4 aylık bölümünde Erzurum’dan 6 milyon 846 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 18 milyon 3918 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 67 milyon 218 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 389 milyon 511 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.
Erzurum’un Nisan Ayı Payı
DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Nisan döneminde Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 33,05, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 9,67, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 1,83 olarak değerlendirildi.
Erzurum’un 4 Aylık Payı
DOSİAD analizleri bazında, bu yılın Ocak Nisan aylarını içeren dört aylık kesitte Erzurum’dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37,22, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 10,17, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 1,75’lik pay oluşturdu.
Bölge İlleri İhracat Rakamları
TİM verilerine göre Ocak Nisan döneminde Erzurum ihracat değeri bakışımdan bölge illeri içinde 8’inci sırada yer aldı. Dönemde Malatya’dan 149,5 milyon, Elazığ’dan 138,2 milyon, Iğdır’dan 32,2 milyon, Hakkari’den 16,7 milyon, Ağrı’dan 14,4 milyon, Erzincan’dan 11,5 milyon, Van’dan 9,6 milyon, Erzurum’dan 6,8 milyon, Bitlis’ten 4,2 milyon, Bingöl’den 3,2 milyon, Ardahan’dan 1.4 milyon, Kars’tan 617,9 bin, Muş’tan 449,2 bin, Tunceli’den 133,7 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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