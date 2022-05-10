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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’un ‘Demir Eldivenleri’ dünya şampiyonasına hazırlanıyor

İHA

Erzurum’un ‘Demir Eldivenleri’ dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü kick boks dalında başarılarını sürdürüyor. Erzurum’un ‘Demir Eldivenleri’ İstanbul’da düzenlenecek ve 55 ülkenin katılacağı dünya şampiyonası için hazırlanıyor.
Yaz okulları alt yapısı ile toplam 150 sporcuya ulaşan ve müsabakalara da yetiştirdiği 10 sporcu ile katılan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, bütün sporcularının derece yapmasının gururunu yaşıyor. Kariyerlerinde bir dünya şampiyonluğu, bir dünya şampiyonası ikinciliği, iki dünya şampiyonası üçüncülüğü, iki Avrupa üçüncülüğü, sayısız Türkiye ve Uluslararası Avrupa Şampiyonluğu bulunduran kulüp, hız kesmeden 11 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapılacak olan ve 55 ülkenin sporcularının katılacağı dünya şampiyonası için hazırlanıyor.
Yaklaşık 25 senedir kick boksla ilgilendiklerini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Emre Şahin, “Mesleğimiz adına güzel işler yaptık. Buraya gelmek biraz oldu ama şükürler olsun geldik. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 10 sporcumuz var. Bu sporcularımız dahilinde temelden alıp yetiştirdiğimiz öz be öz Erzurumlu çocuklarıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in destekleriyle çok iyi yerlere geldik. Bu zamana kadar bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Şu anda ekibimizin içerisinde Dünya şampiyonumuz, Avrupa üçüncümüz, Dünya ikincimiz, Dünya üçüncümüz. çok iyi çocuklarımız var ve bu çocukların içerisinde ilçeden gelen çocuklarımız da var. Bu çocuklarımızın tüm maddi ve manevi olarak bütün gelirlerini büyükşehir belediye başkanımız sekiz yıldan beri eksiksiz bir şekilde her zaman desteğini verdi. Erzurum olarak kick boksta çok iyi yerdeyiz. İki ay öncesinde Ordu’da Türkiye şampiyonası olmuştu orada biz büyükşehir belediyesi takımı olarak 10 sporcuyla katılım sağladık. 10 da on yaptık. Tam 7 sporcumuz şampiyon oldu. Yaklaşık da ocak ayından bu tarihe kadar yaklaşık üç, üç buçuk aydır da çalışıyoruz. Allah nasip ederse 11 Mayıs'ta Dünya Kupası İstanbul'da yapılacak. 55 ülkenin katılımıyla yapılacak. Oraya katılacağız. Biz orada, Ordu'da aldığımız galibiyeti, şampiyonlukları aynı şekilde sergilersek gençlerde ve büyüklerde Erzurumlu çocuklar orada ülkemizi temsil edecek. Çalışmalarımız zor süreçlerden geçti. Ramazan ayında özellikle ve bu çocuklarımızla biz de dahil sabah antrenman, akşam antrenman, gece gündüz demeden oruçlu bir şekilde çalıştık. Allah'a şükür çok zor bir dönem geçirdik. Zaten zor olmadan başarı da gelmez. biz bu yoldan da Allah'a şükür zor olarak geldik. Başardık. İnancımız, savaşımız, mücadelemiz her daim var. Tek bir inancımız var. Türk bayrağımızı ülkelere karşı en iyi yerde tutup en iyi yerde dalgalandırmak” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi olarak yaz spor okullarına da ilginin çok olduğunu ifade eden Şahin, “Oradan çıkarıp getirdiğimiz şampiyon çocuklarımız var burada. Yani o projeden çıkıp gelip burada şampiyon olan var. Yaklaşık kulüp bazında şu anda alttan alıp yetiştirdiğimiz 20 tane. Biz çocuklarımızı alttan iyi yetiştirip o platforma sokmak için en az üç, dört yılımızı alıyor. Direkt alıp da götürüp maça çıkaramıyoruz. Çünkü tecrübelenmesi, maça hazırlanması derken, üç senemizi alıyor” dedi.
63 kilogram büyük erkekler kick light branşında şampiyonluk elde eden Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cebrail Gençoğlu, “2021 yılında bu dünyamızda gerçekleşen son dünya şampiyonasıydı. 2021 yılında İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlendi. 63 kilogram büyük erkekler kick light branşında çok şükür şampiyonluk nasip oldu. İstiklal Marşımızı orada tüm dünyaya dinlettirebilmek bizlere nasip oldu. Tabii ki de çok yoğun bir tempo. Çünkü orası kolay bir arena değil. Dünya şampiyonası. Her ili geçtim. Her ülkenin en iyisi geliyor. Önce Türk Milli Takımı adına girebilmek için Türk milli takımına seçilmeniz gerekiyor ki bu da oldukça zor ülkemizde. Çünkü ülkemizde kick boks federasyon başkanımız Salim Kayıcı'nın önderliğinde çok popülerleşti, çok büyüdü. Öncelikle milli takıma girmek için Erzurum adına Türkiye şampiyonu olduk. Daha sonra milli takımda ülkesinin hep kilomuzda en iyi sporcuları gelmişti ve biz bunları yenmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Akşam dağ koşularımız, tepe koşularımız, özel antrenmanlarımız, spor bilimlerinin güncel literatürü ışığında çok yoğun ve ciddi hazırlandık. Çok şükür orada da rakiplerimize karşı üstün maçlar sergileyerek İstiklal Marşı'mızı okutturabildik” şeklinde konuştu.
İtalya’da düzenlenen şampiyonada ikincilik alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hakan Koç, “Çok zorluydu öncelikle. Biz Türk Bayrağı için çok emek sarf ettik, çok çaba sarf ettik. İtalya'da dünya şampiyonası 2021’in son dünya şampiyonasıydı. Ben orada 84 kiloda ikinci oldum. Çok emek sarf ettiğimiz için burada çok antrenmanlar yapmıştık. Orada bayrağımızı çok şükür güzel bir şekilde dalgalandırdık. Onun için çok mutluyum, çok gururluyum. Buraya geldikten sonra da o bana çok büyük bir tecrübe oldu. Şimdi de inşallah 2022 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz” dedi.
69 kilogram da Türkiye şampiyonası olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Muhammet Enes Yermez, “69 kilogramda gençlerde Türkiye şampiyonu oldum. Dünya kupası var Mayıs ayında. Ona hazırlanıyoruz. Çok da sağlam hazırlanıyoruz. Çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah orada ülkemizi temsil edeceğiz, bayrağımızı dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı.
Milli takım sporcusu Vedat Ağyürek ise “İlk Türkiye şampiyonluğumu 2014 aldım minikler kategorisinde. Daha sonrasında 2015, 2016, 2017, 2018’de bir ara verdim. 2019’da tekrardan Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma 2016’da dahil oldum. 2016 İrlanda, Dublin kentinde yapılan büyükler dünya kick boks şampiyonasında beşinci oldum. Daha sonrasında katılmış olduğum milli takım Macaristan 2019 Macaristan Bosna Hersek dünya şampiyonası. Orada da tekrardan dördüncü oldum. Daha sonrasında 2021’de en son gitmiş olduğum Macaristan Dünya Kupası'nda üçüncülük elde ettim” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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