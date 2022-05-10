Uluslararası yolcu otobüsünde kırmızı reçeteli hap ele geçirildi

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uluslararası yolcu otobüsünde yapılan aramada kırmızı reçeteli hap ele geçirildi.

ErzurumErzincan karayolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan şüpheli araç ve şüpheli şahıs analiz çalışmalarına istinaden İranİstanbul seferini yapan uluslararası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramalarda kırmızı reçete ile satışa tabi bin 540 adet methadone isimli hap ele geçirildi. Seyedmohammad B. isimli yabancı uyruklu şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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