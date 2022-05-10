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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir'den sporcu gençlere övgü

İHA

Aydemir'den sporcu gençlere övgü

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, hayatlarını spora adayan Mustafa Tekin, Melikşah Tekin ve Yıldırım Beyazıt'a ait spor mağazasının açılışında övgüler yağdırdı. Aydemir, Palandöken'e buz dağını kazandıran, dağcılık ve tur kayağında Türkiye'nin en iyileri arasında yer alan Tekin kardeşler ile onlarla kardeş gibi olan Beyazıt'ın Erzurum için bir şans olduğunu söyledi.
Mustafa Tekin, Melikşah Tekin ve Yıldırım Beyazıt'ın merkez Palandöken ilçesinde kurdukları yeni mağazanın açılışına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Koçan, merkez Aziziye İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Milletvekili İbrahim Aydemir, "Tekin kardeş ile Beyazıt yıllardır hem spora hem de sporcuya hizmet veriyorlar. Açtıkları yeni yerleri hayırlı olsun. Kış sporları merkezi olan Erzurum'a Tekin kardeşler ile Beyazıt'ın çok katkısı olmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında Türk sporunu her zaman zirveye taşımışlardır. Türkiye'nin gözde kayak merkezi Palandöken'de büyük ilgi gören ve her yıl festival yapılan buz parkın mimarlarından olan Tekin kardeşler ile Beyazıt Erzurum adına bir şanstır. Sporcuya yakışır hal ve hareketleri ile her zaman örnek olan Mustafa Tekin, Melikşah Tekin ve Yıldırım Beyazıt'ın 12 yıldır hizmet verdiği spor mağazasını taşıdıkları bu yeni yerinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Koçan da ikisi kardeş 3 sporcunun açtığı mağazanın hayırlara vesilesi olmasını dileyerek, "Mustafa Tekin, Türkiye'nin çatısı konumunda olan Ağrı Dağı'na 100'ün üzerinde zirve tırmanışı yapmış bir sporcu. Bu muhteşem ve gurur verici bir olay. Yıllarını dağcılık ve tur kayağına adayan bu üç kişinin açtığı mağazadaki ürünler sporcuya en uygun ürünler olduğuna inanıyorum" dedi.
Spor mağazasının açılışında davetlilere ıhlamur, semaverde çay, kahve ve su böreği ikram edildi.

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