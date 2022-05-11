BDDK Erzurum verilerini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BDDK Erzurum verilerini açıkladı

İHA

BDDK Erzurum verilerini açıkladı

BDDK, Finansal Türkiye Haritası (FİNTÜRK) 2022 yılı OcakMart dönemi verilerini açıkladı. Erzurum’da yılın 3 ayında, dönem bazında faal yurtiçi banka şube sayısı 69 olurken, şube başına düşen nüfus 10 bin 969 kişi olarak kaydedildi.
Erzurum 2022 Dönemsel Verileri
FİN TÜRK İllere göre seçilmiş Bankacılık sektörü verileri 2022 3’e göre, dönemde Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 26 bin 151 TL oldu. Kişi başına takipteki alacağın 803.8 TL olarak kaydedildiği dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 10 bin 47 TL, kişi başına düşen toplam mevduat ise 13 bin 46 TL olarak belirlendi.
Erzurum Nakdi Kredi
FİNTÜRK Erzurum verilerine göre, toplam nakdi kredi tutarı 20 milyar 402 milyon TL oldu. İlde kullanılan nakdi kredi toplamı 19 milyar 793 milyon TL olarak kaydedilirken, takipteki nakdi kredi tutarı ise 608.4 milyon TL olarak açıklandı. Erzurum’da dönem itibariyle gayri nakdi kredi toplamı ise 2,3 milyar TL olarak bildirildi.
Erzurum Taşıt ve Konut Kredileri
Erzurum’da dönem içinde 71 milyon 299 bin TL tutarında taşıt, 1 milyar 582 milyon 239 bin TL tutarında da konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Kullanılan tüketici kredisi tutarı ise 2,6 milyar TL, kredili mevduat hesabı tutarı ise 269,8 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan kredi meblağı ise 1 milyar 276 milyon TL olarak kaydedildi.
Takipteki Krediler
BDDK FİNTÜRK 20223’üncü dönem iller sektör bazlı kredi verilerine göre takipteki kredi alacakları içinde tüketici kredileri ilk sırayı aldı. Veriler bazında Erzurum’da takipteki taşıt kredisi tutarı 501 bin TL, takipteki konut kredisi tutarı 4 milyon 193 bin TL ve takipteki diğer tüketici kredileri toplamı ise 108 milyon 379 bin TL olarak aktarıldı.
Erzurum Mevduat
FİNTÜRK verilerine göre Erzurum’da dönem bazında tasarruf mevduatı toplamı 7,6milyar TL, Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 3,2 milyar TL, döviz cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 4,3 milyar TL oldu. Diğer mevduatın 2,2 milyar TL olduğu Erzurum’da TL cinsinden diğer mevduat tutarı 1,8 milyar TL, döviz cinsinden ise 416,6 milyon olarak kaydedildi. İl toplam mevduatı ise 9,8 milyar TL olarak aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ediyor
YEREL HABERLER Sisli dağların yeşille bütünleşen manzarası mest ...
Erzurum’da özel bireyler tarafından uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da özel bireyler tarafından uçurtmalar ...
“Bilimle aydınlık yarınlar” projesi başladı
YEREL HABERLER “Bilimle aydınlık yarınlar” projesi başladı
Erzurum 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Erzurum 6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresine ev ...
Öğrencilerine oyunlarla biyoloji dersini sevdirdi
YEREL HABERLER Öğrencilerine oyunlarla biyoloji dersini sevdirdi
Atletizm Günü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Atletizm Günü coşkuyla kutlandı
Rektör Çomaklı Nahçıvan’da bir dizi temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı Nahçıvan’da bir dizi temaslarda ...
Erzurum’da geleceğin teknoloji yıldızları aranıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da geleceğin teknoloji yıldızları aranıyor
Emniyet ekiplerinden kumar denetimi
YEREL HABERLER Emniyet ekiplerinden kumar denetimi
Aydemir'den sporcu gençlere övgü
YEREL HABERLER Aydemir'den sporcu gençlere övgü
Uluslararası yolcu otobüsünde kırmızı reçeteli hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Uluslararası yolcu otobüsünde kırmızı reçeteli hap ...
Erzurum’un ‘Demir Eldivenleri’ dünya şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Erzurum’un ‘Demir Eldivenleri’ dünya şampiyonasına ...
Erzurum’dan 4 ayda 6.8 milyonluk ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 4 ayda 6.8 milyonluk ihracat
Erzurum’da ‘Oltu Taşı’ sergisi düzenlenecek
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Oltu Taşı’ sergisi düzenlenecek
Emlek: “3600 ek gösterge tüm kamu çalışanları için olmalı”
YEREL HABERLER Emlek: “3600 ek gösterge tüm kamu çalışanları için ...
Gazeteci-Yazar Ayhan Kara’nın baba acısı
YEREL HABERLER Gazeteci-Yazar Ayhan Kara’nın baba acısı
Vali Memiş: “Yaşayan kültürümüz vakıflarımız”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Yaşayan kültürümüz vakıflarımız”
Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi
Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Öğrenciler eTwinning projeleri ile geleceğe ...
Teknolojik girişimlere Erzurum’dan önemli adım
YEREL HABERLER Teknolojik girişimlere Erzurum’dan önemli adım
Ersander anneleri unutmadı
YEREL HABERLER Ersander anneleri unutmadı
Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama çalışmalarına devam ediliyor
YEREL HABERLER Kaza sonrası nehirde kaybolan şahsı arama ...
Karasu Nehri'nde 'Atlı banana'
YEREL HABERLER Karasu Nehri'nde 'Atlı banana'
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları gören herkesi büyülüyor
YEREL HABERLER Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları gören herkesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.