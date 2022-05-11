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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANALİG’de hentbol heyecanı

İHA

Erzurum'da yapılan ANALİG Hentbol Grup Müsabakalarında ilk şampiyon belli oldu. B Grubunda Antrenör Orhan Aksoy yönetimindeki Gençlik Spor Erkek Takımı, grup şampiyonu olarak Erzincan'da yapılacak olan Türkiye Çeyrek Finallerine katılma hakkı kazandı.

ANALİG’de hentbol heyecanı

Erzurum’da yapılan ANALİG Hentbol Grup Müsabakalarında ilk şampiyon belli oldu. B Grubunda Antrenör Orhan Aksoy yönetimindeki Gençlik Spor Erkek Takımı, grup şampiyonu olarak Erzincan’da yapılacak olan Türkiye Çeyrek Finallerine katılma hakkı kazandı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM’nin ev sahipliğinde yapılan Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Grup Şampiyonası Hentbol Federasyonu’nun teknik destekleriyle yapılıyor. Erkekler Aziziye Spor Salonu’nda kozlarını paylaşırken, Kızlar; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu’nda yapılıyor. Nefes kesen müsabakalara Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Ardahan ve Erzincan illeri katılıyor. Erzurum’u erkeklerde Antrenör Orhan Aksoy yönetimindeki Gençlik Spor Temsil ederken, Kızlarda Antrenör Ayşen Göğebakan yönetimindeki Özel Güneş Koleji temsil ediyor.
Erzurum erkeklerde şampiyon
Turnuvada gruplarda ilk şampiyon belli oldu. Erkeklerde Antrenör Orhan Aksoy yönetimindeki Gençlikspor, B Grubu’nda şampiyon oldu. Mavibeyazlılar, Erzincan da yapılacak Türkiye Çeyrek Final Maçlarına gitmeye hak kazandı. Erzurum ekibi ilk gün Bayburt’u 2823 mağlup etti. İkinci gün Ardahan’ı 2315 mağlup eden Erzurum temsilcisi B Grubunu şampiyon bitirdi.
Erkeklerde A ve C Grubunda şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Aziziye Spor Salonu’nda oynanan maçlarda ilk iki sırayı alan iller Türkiye Çeyrek Final Müsabakalarında temsil etme hakkı elde edecek.
Kızlarda da şampiyonluk ve ilk iki mücadelesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Spor Salonu’nda tüm hızıyla devam ediyor. Kızlarda üst üste iki maçını kazanan Trabzon şampiyonluk için büyük avantaj sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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