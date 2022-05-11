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Palandöken’de Engelliler Şenliği renkli görüntülere sahne oldu Başkan Sunar: “Her Şey engelsiz Palandöken için” Vali Memiş’ten Palandöken Belediyesi’ne övgü

İHA

Palandöken’de Engelliler Şenliği renkli görüntülere sahne oldu Başkan Sunar: “Her Şey engelsiz Palandöken için” Vali Memiş’ten Palandöken Belediyesi’ne övgü

1016 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle, Palandöken Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesinin ortaklığında, Engelliler Şenliği düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu şenlik, Palandöken Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşti. Şenliğe, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, özel bireyler ve aileleri katıldı.
Renkli görüntülere sahne olan program, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe’nin yaptığı konuşmayla başladı. Efe, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a engellilere dönük hizmetleri ve şenlik için sağladığı katkı ve desteklerden dolayı teşekkürlerini ifade etti.
Başan Sunar: Engelli Vatandaşlarımızın Emrindeyiz
Efe’nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Başkan Sunar, “İçinde bulunduğumuz bu alan, Palandöken Belediyesi tarafından engelli bireylerimiz için özel proje ile yapılmış; bakımı ve diğer ihtiyaçları belediyemizce giderilen bir mekan. Bu mekan ile söylememiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi, Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe’nin hizmetleri. Bir STK Başkanı olarak Engelli bireylerimize yönelik ağabeyce, babacan bir tavır içerisinde hamiyetperver bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Zaman zaman Engelsiz Yaşam Park’ımıza geliyorum ve görüyorum ki Sadullah Başkanımız hep burada ve engelli bireylerimizin yanında. Büyükten küçüğe, yaşlı vatandaşından genç vatandaşına kadar nitelikli emek sarf ediyor. Bunlardan dolayı kendisine medyunu şükranız. Bu emeği ile aslında bizlere ciddi destek oluyor. Engelli bireylerimizin hizmetlerini yapabilmek adına, önemli gayretler sarf ediyoruz. Başkanımız Sadullah Efe Bey, bu noktada bizlere yol gösteriyor. Mümkün mertebe faaliyetlerimizi istişare halinde gerçekleşiyoruz.” dedi
Her Şey ‘Engelsiz Palandöken’ İçin
Palandöken’de engellilere dönük belediyenin yürütmüş olduğu çalışmalara da değinen Başkan Sunar, “Palandöken’de Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak hizmet ve projeleri de bir bir hayata geçirdik. Engelli rampası, engelli asansörleri, engelli araçlar için yaptığımız garajlar gibi çok sayıda çalışmamız var. Hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.” Diye konuştu
Vali Memiş’ten Palandöken Belediyesine Övgü
Programda yaptığı konuşmada Palandöken Belediyesinin faaliyetlerinden övgüyle bahseden Erzurum Valisi Okay Memiş de, Büyükşehir ve Palandöken Belediyesinin kentin birçok noktasında vatandaşa dokunan projeleri hayata geçirdiğini söyledi.
“Dadaş kardeşlerimiz hizmetin en iyisine layık” diyen Memiş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Bizde bu şiarla vazifemizi yapmaya ve devletin bütün imkânlarını sizlere seferber etmeye gayret ediyoruz. Bizlere bu imkânları sağlayan başta sayın cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Sosyal devlet ilkesi anayasada hüküm altına alınmış çok önemli bir ilkedir. Ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı gösterir. Her yıl 500 milyon TL devletimiz tarafından ihtiyaç sahibi kardeşlerimize verilmektedir. Dünyada sosyal yardımlar açısından örnek ülkeyiz. Bununla birlikte çalışmak isteyen kardeşlerimiz için de hep istihdam politikaları içerisindeyiz. Fabrika yapma derdindeyiz. Tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz.”
Yapılan konuşmaların ardından özel bireyler tarafından hazırlanan mini tiyatro gösterisi izleyenlerin beğenisine sunuldu. Folklor gösterisi, şiir ve müzik dinletisiyle devam eden program, uçurtmaların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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