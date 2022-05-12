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Otomobil çarpan üniversiteli Nezahat öldü, Zeynep yaşam mücadelesi veriyor

DHA

Otomobil çarpan üniversiteli Nezahat öldü, Zeynep yaşam mücadelesi veriyor


Turgay İPEKOktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yola savrulan üniversite öğrencileri Zeynep Bağrıyanık (22) ile Nezahat Tanas (24) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tanas yaşamını yitirirken, Bağrıyanık'ın hayati tehlikesi ise devam ediyor.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'a, yolun karşısına geçerken Osman K., yönetimindeki 25 AP 901 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından 200 metre uzaklıktaki Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Erzurumlu Figen-Ahmet Oğuz Tanas çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Nezahat Tanas, Şehir Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Tanas, Yakutiye ilçesinde Muratpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Zeynep Bağrıyanık'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas'ın, okullarının mezuniyet yemeği ile ilgili görüşmek üzere olay yerine yakın bir lokantaya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Otomobil sürücüsü Osman K'. da gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-05-12 13:39:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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