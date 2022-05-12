Lösemili Gökdeniz, hastaneye polis kıyafeti ve ekip otolarıyla gitti

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da lösemi hastası Gökdeniz Birlik (9), tedavi göreceği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne hediye edilen polis kıyafeti ve ekip otolarının konvoyuyla gitti.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde oturan Birlik ailesinin lösemi hastası oğulları Gökdeniz´e, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri moral ziyaretinde bulundu. Birlik'in yaşadığı eve giden ekipler, önce ona polis kıyafeti hediye etti. Kıyafetini giyen Gökdeniz, polislere selam vererek teşekkür etti. Yunus polislerinin de katıldığı moral ziyareti sonrası Gökdeniz Birlik, bindirildiği ekip otosuyla polis araçlarından oluşan konvoyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Onkoloji servisine yatırılan Gökdeniz'in tedavisine başlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2022-05-12 15:07:16



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