Otomobil çarpan üniversiteli Nezahat öldü, Zeynep yaşam mücadelesi veriyor (2)

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ZEYNEP DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Zeynep Bağrıyanık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeynep Bağrıyanık, Erzurum'da toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-05-12 15:07:55



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