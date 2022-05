‘Eserleriyle İbrahim Erkal’ Anma Konserine yoğun ilgi İbrahim Erkal vefatının 5. yılında Palandöken’de anıldı Sunar: “İbrahim Erkal Erzurum’un abide sanatçısıdır”

Palandöken Belediyesi, İbrahim Erkal’ı vefatının 5. yılında eserleriyle andı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleşen anma konseri yoğun ilgi gördü. Salonu tıka basa dolduran Erzurumlular, hüzünlü anlar yaşadı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın açılış konuşmasıyla başlayan program, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencilerinin, İbrahim Erkal Belgeseli ile devam etti. Ardından Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğunun, İbrahim Erkal eserlerini seslendirdiği programda, gazeteci Musa Çakır’da sanatçıdan bir eser yorumladı.

Erkal’ın ailesi de katılım sağladı

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, İbrahim Erkal’ın kız kardeşleri Hülya Erkal Beyaz, Meryem Erkal Gedik, Yeğeni Okan Beyaz, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve hayranları katıldı. Geceye sanatçının eşi Filiz Akgün Erkal da canlı bağlantı ile katılım sağladı. Duygu ve düşünceleri alınan Filiz Akgün Erkal, Başkan Muhammet Sunar’a bu anlamlı etkinlik için teşekkürlerini ifade etti.

Sunar: İbrahim Erkal Erzurum’un abide sanatçısıdır

Programda yaptığı konuşmada Başkan Sunar, İbrahim Erkal’ın kentin ve Palandöken’in tanıtımına sağladığı katkıya vurgu yaptı. Programa yoğun katılım sağlayan vatandaşlara da teşekkürlerini ifade eden Sunar, “Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezimizde birçok program yaptık. Fakat bugünkü görüntü, nadir rastlanan bir görüntü. Öncelikle ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. İbrahim Erkal, Erzurum’un abide sanatçılarından biridir. Kelimenin tam anlamıyla sanatçıydı. Hem söz ile hem de beste ile işinin hakkını veren nadir bir isimdi. Kendisiyle Erzurumlular olarak her daim iftihar ediyoruz. İbrahim Erkal elbette sanatçılığıyla temayüz etmiş bir isimdi, fakat İbrahim Erkal’ı Erzurumlular için unutulmaz kılan diğer bir vasfı ise, bu şehre duyduğu muhabbet ve bağlılıktı. İbrahim Erkal, şehrimizi sanat camiasında büyük bir yeterlilikle temsil ederken, ondaki Erzurumluluk sevdası hepimizin yüreğini kabartıyordu. Erzurum’u anmadığı ne bir televizyon programı, nede albümü var. Her albümünde Erzurum’a ilişkin muhakkak güzel bir eser okudu. Çıktığı her programda bu şehrin adını anmaktan hiç yüksünmedi. Bizleri hep gururlandırdı. Sağlığında olduğu gibi, vefatından sonra da Şehrimiz İbrahim Erkal’a hep vefa gösterdi. Palandöken Belediyesi olarak bugün sanatçımıza bir vefa programı düzenleyelim istedik. Oluşturduğumuz Türk Musikisi Topluluğu, değerli sanatçımızın eserlerini seslendirecek. Ben bir kez daha hasretle, rahmetle yad ediyorum kıymetli sanatçımızı. Bu anlamlı, bu duygu yüklü gecenin gerçekleşmesine katkı sağlayan ekip arkadaşlarıma ve katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

