Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Gürcükapı Kentsel Dönüşüm ve Meydan Projesi temel atma töreni ile yapımı biten Konut/Ticari projelerinin anahtar teslim törenine katıldı.

721 konut, 156 dükkanın temel atma, 1174 konut, 334 dükkan anahtar teslimi, devam eden 3 bin 857 konut, 127 dükkan projesi için düzenlene törenin açılış bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Sağlık eski Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ selamlama konuşması yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, “Sizleri, Horasan’dan Oltu’ya, Tortum’dan Aşkale’ye, İspir’den Karayazı’ya, Erzurum’un 20 ilçesini, tüm köylerini, tüm hanelerini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bizleri bugün bir kardeşi, bir evladı olarak ağırlayan, bağrına basan genç kardeşlerimize, hanım kardeşlerimize ve tüm yiğit dadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuşmasına başladı.

“Her şeyin en güzeline layık bu aziz şehre, direnişin sembol şehri Erzurum’a, Türkiye’nin yeniden dirilişinin, büyük Türkiye’nin mimarı Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Allah’a hamd ediyorum! Bugün Erzurum’a güzel haberlerle geldik, dolu dolu geldik, müjdelerle geldik. Bugün yine Dadaşlar diyarına, yeni eserleri, yeni hizmetleri, yeni yatırımları hep birlikte kazandırıyoruz. Toplam yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 21 kentsel dönüşüm projemizin bir bölümünün temellerini atıyor, bir bölümünün anahtar teslimini yapıyoruz. 721 yeni yuvamızın ve 156 dükkânımızın temellerini atıyoruz.

1.174 konut ve 334 dükkânımızı ise hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yeni yuvalarına, yeni dükkânlarına kavuşacak kardeşlerimizin mutluluğuna ortak oluyor, sevinçlerini paylaşıyor; sizlerin hizmetkârı olmanın da gururunu yaşıyoruz!

Ben tüm evlerimizin ailelerimiz, çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dükkânlarımızın her sabah ekmek teknelerini besmele ile açan esnafımız için; bereket kapısı olmasını; yürekten temenni ediyorum.

Erzurum; aziz milletimizin Anadolu’ya giriş kapısıdır. İşgale karşı başlayan Milli Mücadelemizin ilk kıvılcımının yakıldığı yerdir. Erzurumlular ne güzel söyler: “Dert, insanı mert eder.” İnsan derdi kadar büyüktür. Bizim bir derdimiz var. Bizim derdimiz de, davamız da, gayemiz de, hedefimiz de büyük ve güçlü Türkiye’dir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ne güzel ifade ediyor: “Şehirler, bizim Hakk’a yönelişimizin simgeleridir.” İşte Erzurum! Uğruna maniler yakılan Erzurum kalesi, Selçuklunun çift başlı kartalını alnında taşıyan Çifte Minareli Medrese; atalarımızı misafir eden Üç Kümbetler; Düşman üstüne koşan anneler annesi Nene Hatunların şahidi Aziziye Tabyası; asırlara meydan okuyan Ulu Camii; Dadaşların Hakk’a yönelişinin en güzel örnekleridir.

İbrahim Hakkı Hazretleri insanların gönlüne bu sokaklarda girmiştir! Alvarlı Efe Hazretleri 60 talebesiyle işgale karşı bu meydanda bayrak açmıştır! Üç aylık oğlunu Allah’a emanet eden Nene Hatun, hürriyet ateşini işte tam burada yakmıştır! Bu yüzden, bizim için, Erzurum’a hizmet etmek en büyük şereftir! Erzurum’un bu şanlı tarihini, bu eserlerini, bu kimliğini hep birlikte geleceğe taşımak en büyük onurdur.

Bugüne kadar hep bu gayede yürüyen AK Parti iktidarları olarak; Erzurum’a son 20 yılda 42 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar 10 milyar liralık Çevre ve Şehircilik yatırımını bir bir gerçekleştirdik. Şu an hâlihazırda Erzurum’da yaklaşık 2 milyar liralık yatırımımız tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” sloganıyla başlattığı çalışmalarımıza, Erzurum’da da gece gündüz demeden devam ediyoruz. Hamd olsun; işte bugün de verdiğimiz sözleri tutuyor; kentsel dönüşüm çerçevesinde anahtar teslimleri yapıyor, yeni yuvalarımızın temellerini atıyoruz. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla; Erzurum’da toplam yatırım değeri 3.2 milyar lira olan 9.792 konutu sizlere armağan ettik. Yavrularımız için okullar yaptık, hastalarımız için hastaneler inşa ettik. Camilerden dükkânlara ve kamu binalarına kadar onlarca eserimizi hizmete aldık.” şeklinde konuştu.

Erzurum’da toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 3.857 konut, 127 dükkân, ilkokul, millet bahçesi ve sosyal donatıların yapımına devam ettiklerini kaydeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bugün deprem dönüşümü noktasındaki kararlılığımızı; Yakutiye, Palandöken ve Narman’da da toplam 2.5 milyon metrekarelik alanda gösteriyoruz. Allah’ın izniyle; kentsel dönüşüm çalışmalarıyla; şehrimizi sağlıksız yapı stoğundan tamamen temizleyene kadar da durmayacağız.

Şu an hali hazırda Yakutiye ilçemizde bir yandan yeni konutlar için kamulaştırma yaparken öte yandan tam 2026 yeni konut inşa ediyoruz. Şenkaya ve Aziziye’deki çalışmalarımızı bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Pasinler ve Palandöken’deki konutlarımızın tamamını, inşallah 2023 yazına kadar teslim edeceğiz. Narman’da 696 yeni konut ve dükkânımızın inşasına en kısa sürede başlıyoruz.

Erzurum’a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırıyoruz. Meydanımızın güneyindeki millet bahçesi ile kale etrafı, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camiyi karşısı ve Narmanlı camisinden Hacı Cuma’ya birleştirerek; yeşili ve tarihi buluşturuyor, bu aksın çevresindeki görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu çerçevede 80 milyon liralık kamulaştırma bedeliyle şu ana kadar 75 bina ve 270 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik.

Şimdi inşallah, millet bahçesi içerisindeki metruk binaların tamamını kamulaştıracağız; yine müzemize bitişik olan çok katlı binaları da hak sahibi kardeşlerimizle uzlaşarak; bu alanı tamamen dönüştüreceğiz. İnşallah tüm bu kamulaştırmalar ve yenileme çalışmalarımızın tamamlanmasıyla buraya gelenler; sadece ihya edilmiş bir meydanı değil, bir tarihi kent merkezinin havasını, ruhunu, Erzurum’un binlerce yıllık tarih ve medeniyet birikimini hissedecek, burada şanlı mazimize şahitlik edecekler. Erzurum’lu kardeşlerimiz tarihi kent meydanına yeniden kavuşurken; buraya gelen her misafirimiz, büyük bir meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak.

Erzurum’da İller Bankamızla toplam yatırım değeri 1.1 milyar lira olan 124 altyapı ve üstyapı projemizi sizlere sunduk. Erzurum Kalesi ve çevresinde yer alan Kültür Yolu Projesi 2. etabına devam ediyoruz. İnşallah Eylül ayında bitireceğiz.

Yine Pasinler otelinin yapımında sona yaklaştık. Bu projemizi de önümüzdeki aylarda hizmete alacağız, Erzurum turizmine katkı sunacağız. Erzurum’luların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde, toplam büyüklüğü 427 bin m2 olan 12 millet bahçesi projemize hızla devam ediyoruz.

Yakutiye’de Hilalkent, Aziziye Yüzüncüyıl, Oltu, Horasan’da Camikebir ile Palandöken’de Şehit Polis Ali Kamacı ve Cahit Kaya Millet Bahçelerimizin açılışlarını yaptık. Horasan ile Aşkale Bahar Kalkanı Millet Bahçelerimizin de yapımlarını tamamladık.

Yakutiye ile Uzundere Tortum Gölü millet bahçelerimizin yapımına devam ediyoruz. İspir ile Hınıs’taki millet bahçesi proje çalışmalarına da süratle devam ediyoruz.

İnşallah millet kıraathaneleri, oyun alanları, basketbol ve voleybol sahalarıyla tüm millet bahçelerimizi en kısa sürede tamamlayacak, Erzurum’un o eşsiz güzelliğini, yeşil dokusunu daha da artıracağız, milletimize yeni yaşam alanları sunacağız.

Elhamdülillah! Tüm bu projelerle; Erzurum’un çevresini, doğasını koruyor, evlerini, dükkânlarını yeniliyor; ekonomisine, istihdamına katkı sunuyoruz. Çünkü biz, milletimiz bizden ne isterse onu yapıyor, milletimizin ne zaman yanında olmamız gerekiyorsa yanlarında soluk alıyoruz.

Nitekim Elazığ, Malatya’da deprem oldu; oraya koştuk. Kastamonu, Bartın ve Sinop’taki sellerde, milletimizle beraberdik. Antalya ve Muğla’daki yangınlarda çocuklarımızın imdadına koştuk. Bundan sonra da hep milletimizin yanında durmaya, milletimizle birlikte ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”



“Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarıyız, bununla iftihar ediyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Biz; millete hizmet sevdasını ondan öğrendik. Gecesini gündüzüne katan Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir şiarı vardır: “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.” Cumhurbaşkanımızın karşısında saf tutanların ise tek gayeleri Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye’dir. Millete husumettir, milletin değerlerine düşmanlıktır, millet için değil millete rağmen siyaset yapmaktır. Bunların siyasi kültüründe kavga vardır. Kodlarında baskıcılık vardır. Zaten bunu Meclis kürsülerinden sık sık itiraf ediyorlar.

Her fırsatta kendilerini demokrasi bekçisi olarak gösterenler ne diyorlar: “Önümden çekilin. Kavga etmeye geliyorum.” diyorlar. Biz sizinle 20 yıldır önümüze gelen her sandıkta, kurulan her er meydanında mücadele ettik ve bu aziz milletle beraber kurulan tüm tuzakları teker teker bertaraf ettik.

Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla tüm mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Türkiye’nin küresel bir aktör olmasını istemeyenlerin dümen suyuna girenler bir masanın etrafında toplanıyorlar. 28 Şubat gibi karanlık bir tarihi seçip, yine Cumhurbaşkanımıza ve onun nezdinde milletimize parmak sallamaya devam ediyorlar.

İşte ben de millet iradesinin en büyük temsilcisi olan dadaşlar diyarı Erzurum’dan onlara sesleniyorum! Siz değil misiniz, evladını Çanakkale’de şehit vermiş, hayatının sonlarına doğru dilenmek zorunda kalmış, Büyük Kahramanımız Nene Hatun’a hürmetsizlik edenler, açlığa terk edenler! Ne yapmışlardı milletimize, gençlerimize hatırlatayım! Nene Hatun, vefatından önce dönemin CHP yöneticilerine bir dilekçe gönderir, yardım ister. Bakın ne yazmış dilekçesinde; “Bizler, OsmanlıRus harbinin Erzurum civarındaki Aziziye tabyasında vuku bulan meşhur savaşın kahramanlarıyız. Düşmanımızı vatandan sökerek attık. Şimdi her birimiz yüz yaşına geldik. Hiçbir sığınacak yerimiz, tutunacak hiçbir desteğimiz yoktur. Belediyeden ayda 4 lira maaştan başka bir şey görmüyoruz. Geçen sene birer bedava ekmek veriyorlardı, bu sene o ekmeğimizi de kestiler. Şimdi aç ve muhtaç bir vaziyetteyiz, bize yardım edin!”

Peki, CHP zihniyeti! Siz ne yaptınız? Bırakın destek olmayı, 4 liralık maaşlarını bile kestiniz, onları açlığa terk ettiniz. Bu büyük kahramanları, gazilerimizi, yavrularını gözünü kırpmadan bırakıp vatan müdafaasına koşan büyük vatan evlatlarını, sefalet içinde, acılar içinde ölüme terk ettiniz.

Şimdi bugün de; Suriye’den, Libya’dan, Doğu Akdeniz’den çekileceklermiş! Savunma sanayindeki hamleleri durduracak, küresel güçlere iç işlerimizi danışacaklarmış! Dev yatırımları durduracak, projeleri iptal edeceklermiş!

Sizin kuru tehditleriniz, arkanıza aldığınız büyükelçilik binaları, dostumuz dediğiniz küresel odakların tamamına Nene Hatun’un torunları yeter! Cumhur İttifakı yeter! Size Türkiye sevdalıları yeter! Bu millet yeter!

Size mazlumların hamisi, milletin adamı Başkomutanımız, Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, cevap olarak yeter! Bunların hepsine, 6’sına, arkasındakilere, FETÖ’ye, PKK’ya Erzurum yeter, Dadaşlar yeter! Onlara bu cevabı inşallah toptan; sandıkta vereceğiz. 2023’te Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor bir oyla seçecek, Cumhur İttifakını çoğunlukla Yüce Meclis’e taşıyacak ve büyük Türkiye yürüyüşüne hep birlikte devam edeceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her birinizi canı gönülden selamlıyorum. Bir kere daha temelini attığımız, anahtarlarını teslim ettiğimiz yuvalarımızın, dükkânlarımızın Erzurum için, Dadaşlar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Törende daha sonra 14 farklı projeye ait hak sahibinin anahtarlarının teslimi yapıldı. Palandöken TOKİ Proje alanı temel atma töreni için telekonferans ile canlı bağlantı yapılmasının ardından Gürcükapı Kentsel yenileme alanı temel atma töreni gerçekleşti.

