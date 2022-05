Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen suyuna girenler masa etrafında toplanıyor

Salih TEKİNOktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde, "Türkiye'nin küresel bir aktör olmasını istemeyenlerin dümen suyuna girenler bir masanın etrafında toplanıyorlar. 28 Şubat gibi karanlık bir tarihi seçip, yine Cumhurbaşkanımıza ve onun nezdinde milletimize parmak sallamaya devam ediyorlar" dedi.

Temel atma ve anahtar teslim törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret ettikten sonra Üç Kümbetler'deki millet bahçesi projesinde incelemede bulundu. Yakutiye'de esnaf ziyareti yapan Bakan Kurum, Gürcükapı semtinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katıldı. Törende Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 1 Eylül'de esnafın dükkanlarına girmiş olacağını söyledi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise 20 yılda 81 il ve ilçede yaklaşık 5 milyon vatandaşın ikamet ettiği 1 milyon 100 bin konut rakamına ulaşarak en çok sosyal konut üreten ülke olduklarını ifade etti. Bulut, "Pandemi ve ekonomik krizlere rağmen 3 yılda yaklaşık 213 bin konutu sosyal donatılarıyla şehirlere kazandırdık. Türkiye'de konut üretiminde ortalama yüzde 8 olan TOKİ payını son 2 yılda 14 'e kadar çıkardık" dedi.

YENİ YATIRIM VE PROJE KAZANDIRIYORUZ

Erzurum'a müjdelerle geldiklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Bugün yine Dadaşlar diyarına, yeni eserleri, yeni hizmetleri, yeni yatırımları hep birlikte kazandırıyoruz. Toplam yatırım değeri 1.6 milyar lira olan 21 kentsel dönüşüm projemizin bir bölümünün temellerini atıyor, bir bölümünün anahtar teslimini yapıyoruz. 721 yeni yuvamızın ve 156 dükkânımızın temellerini atıyoruz. Bin 174 konut ve 334 dükkânımızı ise hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz" dedi.

Erzurum'un Anadolu'ya giriş kapısı olduğunu belirten Bakan Kurum, kente yapılan yatırımlardan bahsetti. Bakan Kurum, "Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla; Erzurum'da toplam yatırım değeri 3,2 milyar lira olan 9 bin 792 konutu sizlere armağan ettik. Yavrularımız için okullar yaptık, hastalarımız için hastaneler inşa ettik. Camilerden dükkânlara ve kamu binalarına kadar onlarca eserimizi hizmete aldık. Tabi durmuyoruz. Erzurum'da toplam yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 3 bin 857 konut, 127 dükkân, ilkokul, millet bahçesi ve sosyal donatıların yapımına devam ediyoruz" diye konuştu.

'PARMAK SALLAMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yol arkadaşları oldukları için iftihar ettiklerini belirten Bakan Kurum, Biz; millete hizmet sevdasını Ondan öğrendik" dedi. Bakan Kurum, konuşmasında şunları söyledi:

"Gecesini gündüzüne katan Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir şiarı vardır: 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' Cumhurbaşkanımızın karşısında saf tutanların ise tek gayeleri Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye'dir. Millete husumettir, milletin değerlerine düşmanlıktır, millet için değil millete rağmen siyaset yapmaktır. Bunların siyasi kültüründe kavga vardır. Kodlarında baskıcılık vardır. Zaten bunu Meclis kürsülerinden sık sık itiraf ediyorlar.

Her fırsatta kendilerini demokrasi bekçisi olarak gösterenler ne diyorlar; 'önümden çekilin. Kavga etmeye geliyorum' diyorlar. Biz sizinle 20 yıldır önümüze gelen her sandıkta, kurulan her er meydanında mücadele ettik ve bu aziz milletle beraber kurulan tüm tuzakları teker teker bertaraf ettik. Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla tüm mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Türkiye'nin küresel bir aktör olmasını istemeyenlerin dümen suyuna girenler bir masanın etrafında toplanıyorlar. 28 Şubat gibi karanlık bir tarihi seçip, yine Cumhurbaşkanımıza ve onun nezdinde milletimize parmak sallamaya devam ediyorlar."

'NENE HATUNU AÇLIĞA TERKETTİLER'

CHP zihniyetinin Aziziye destanının kahramanı Nene Hatun´u açlığa terk ettiğini söyleyen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Siz değil misiniz, evladını Çanakkale'de şehit vermiş, hayatının sonlarına doğru dilenmek zorunda kalmış, büyük kahramanımız Nene Hatun'a hürmetsizlik edenler, açlığa terk edenler. Ne yapmışlardı milletimize, gençlerimize hatırlatayım. Nene Hatun, vefatından önce dönemin CHP yöneticilerine bir dilekçe gönderir, yardım ister. Bakın ne yazmış dilekçesinde; `Bizler, Osmanlı-Rus harbinin Erzurum civarındaki Aziziye tabyasında vuku bulan meşhur savaşın kahramanlarıyız. Düşmanımızı vatandan sökerek attık. Şimdi her birimiz yüz yaşına geldik. Hiçbir sığınacak yerimiz, tutunacak hiçbir desteğimiz yoktur. Belediyeden ayda 4 lira maaştan başka bir şey görmüyoruz. Geçen sene birer bedava ekmek veriyorlardı, bu sene o ekmeğimizi de kestiler. Şimdi aç ve muhtaç bir vaziyetteyiz, bize yardım edin!' Peki, CHP zihniyeti. Siz ne yaptınız? Bırakın destek olmayı, 4 liralık maaşlarını bile kestiniz, onları açlığa terk ettiniz. Bu büyük kahramanları, gazilerimizi, yavrularını gözünü kırpmadan bırakıp vatan müdafaasına koşan büyük vatan evlatlarını, sefalet içinde, acılar içinde ölüme terk ettiniz. Şimdi bugün de Suriye'den, Libya'dan, Doğu Akdeniz'den çekileceklermiş. Savunma sanayisindeki hamleleri durduracak, küresel güçlere iç işlerimizi danışacaklarmış. Dev yatırımları durduracak, projeleri iptal edeceklermiş. Sizin kuru tehditleriniz, arkanıza aldığınız büyükelçilik binaları, dostumuz dediğiniz küresel odakların tamamına Nene Hatun'un torunları yeter. Cumhur İttifakı yeter. Size Türkiye sevdalıları yeter. Bu millet yeter. Size mazlumların hamisi, milletin adamı başkomutanımız, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, cevap olarak yeter. Bunların hepsine, 6'sına, arkasındakilere, FETÖ'ye, PKK'ya Erzurum yeter, Dadaşlar yeter. Onlara bu cevabı inşallah toptan sandıkta vereceğiz. 2023'te Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçecek, Cumhur İttifakı´nı çoğunlukla yüce Meclis´e taşıyacak ve büyük Türkiye yürüyüşüne hep birlikte devam edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."

Bakan Kurum, konuşmasından sonra yapımları tamamlanan bin 174 konut ile 334 iş yerinin anahtar teslimi yapıldı. Bakan Kurum, 13 esnafa iş yerlerinin, 13 aileye evlerinin anahtarını verdi. Bakan Kurum, beraberindekilerle Gürcükapı kentsel dönüşüm projesinin temelini attı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN-Oktay POLAT

