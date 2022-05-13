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Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen suyuna girenler masa etrafında toplanıyor (2)

DHA

Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen suyuna girenler masa etrafında toplanıyor (2)


BAKAN KURUM, KİTAP FUARINI AÇTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde organize edilen kitap fuarına katıldı. Konuşmasında Yunus Emre'nin şiirini okuyan Bakan Kurum, "İnancımızın bizlere ilk emri 'oku' olmuştur. Çünkü biliyoruz ki okuyan, kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşan insanlar olacaktır. Çağımız bilgi çağıdır, bilgi güç demektir. Bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan dünyaya da yön verecektir. Ecdadımız da hep bilgiyi ürettiği gibi hem korumuş hem de geliştirmiştir. Bilgi ile birlikte büyümüş ve güçlenmişlerdir. Erzurum da sahip olduğu birçok medreselerle tarihte her zaman okumaya, bilime hep önem vermiştir. İşte bugün Erzurum'da; bu tür organizasyonların, fuarların düzenlenmesi bu ilim öğrenme geleneğinin en canlı ve en güzel örneklerinden biridir. Biliyoruz ki kitap fuarları da her zaman okuyucular ile yazarları buluşturan en güzel mekanlar olmuştur. İnşallah Erzurum Kitap Fuarımız da Türkiye'nin en kıymetli hocaları, ülkemizin yetiştirdiği en büyük yazar, şair ve edebiyatçılar burada, Erzurumlu kardeşlerimizle buluşacak, imza günü ve söyleşiler gerçekleştirecek" dedi.
Konuşmasında gençlere seslenen Kurum, şunları söyledi:
"Şunu asla unutmayın, bu milletin bir hedefi, bir hayali var. O hedefi sizler omuzlarınızda yükselteceksiniz. Sizler Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan Hacı Bektaş'ın kalbiyle seven, Fatih'in cesaretiyle hareket eden Anadolu'nun evlatlarısınız. Çağ açıp çağ kapatan, tüm insanlığın umudu olan bu milleti tekrar sizler dünyada söz sahibi yapacaksınız, liderliğe yükselteceksiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demişti. Ve ülkemizde hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı, Türkiye her alanda adeta çağ atladı. İnşallah sizler de bu kalkınmayı çok daha ileriye taşıyacaksınız. Büyük Türkiye yürüyüşünden bir an bile geri durmayacaksınız. Sizler bizden daha öz güvenli bir nesilsiniz. Sizler bugün; itibarlı, dünyada söz sahibi bir ülkenin şerefli vatandaşlarısınız. Bizim el yordamıyla yaptıklarımızı sizler teknolojiyle, yapay zekayla yapacaksınız. Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA'larla, SİHA'larla yapacaksınız. Dünyayı hayran bırakacak geleceğin akıllı kentlerini, geleceğin şehirlerini sizler inşa edeceksiniz. Medeniyetimizin şehirlerini, çarşılarını, camilerini, külliyelerini sizler ihya edeceksiniz. iklim değişikliğiyle mücadelede en öncü rolü gençlerimiz üstlenecek. Bu cennet vatanın, taşını, toprağını, havasını, suyunu, çevresini, doğasını; hasılı tüm servetini sizler muhafaza edeceksiniz. Sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, bilimde, sanayide ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan ne varsa, en mükemmel şekilde sizler üreteceksiniz." 
Törene katılanlarla birlikte fuarın açılış kurdelesini kesen Bakan Kurum, daha sonra stantları gezdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-05-13 17:53:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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