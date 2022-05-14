Gurbetçi çiftin evlilik yıl dönümlerini Roermond Belediyesi unutmadı

Oltulu gurbetçi Ozan Çelebi ve eşi Adalet Çelebi’nin evliliklerinin 50. yıl dönümünü Hollanda’nın Roermond Belediyesi çiçek göndererek kutladı.

12 Mayıs 1972 yılında evlenen çift, 45 yıldır Hollanda’da yaşıyor. Halk ozanı olan Ozan Çelebi aşıklık kültürünü Hollanda’da yaşatmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda yazmış olduğu bir çok başarılı şiir çalışmaları Hollanda hükümeti tarafından plaketle ödüllendirilmişti. Evliliklerini 50 yıldır sorunsuz geçirdikleri için Roermond Belediyesi bir personel ile evine çiçek göndererek evlilik yıl dönümünü kutladı.

Ozan Çelebi, “Evliliğimizin 50. yıldönümümüzü kutlamak için evime çiçek göndermiş. Sağ olsun var olsunlar, çok teşekkür ederim Roermond Belediyesinin bu ince düşüncesinden dolayı bütün belediye personeline teşekkür ederim çok duygulandım sağ olsunlar” dedi.

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