Toprağa sevdalı çiftçilerimizin Çiftçiler Günü kutlu olsun

Erzurum Valisi Okay Memiş, Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından, 1984 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 14 Mayıs tarihi tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanılmaktadır. Çiftçilerimiz, toprağı sevdayla yoğurup emekle işleyip, emeklerini alın teri ile harmanlayandır. Toprağa düşen her tohum, çiftçilerimiz ile hayat bulur. Tarlalara ekilen sadece tohum değildir, emektir, sevdadır, hayattır, gelecektir. Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan türlü nimetin üretiminde alın teri dökerek, yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Milli ekonominin temeli ziraattır.” sözleriyle, tarım sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşı olduğunu belirtmiştir. Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakâr çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin artırılması için hak ettikleri seviyeye ulaştırılmalıdır. İlimizde tarım ve hayvancılığın kalkınması bizim için büyük bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede ilimizde, tarıma ve hayvancılığa yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız her yıl artarak devam etmektedir. Bu vesileyle, emekleriyle toprağı yoğuran, alın terini eksik etmeyen, soframıza gelen her türlü nimette büyük emeği geçen ve emeklerini, üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü” kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.