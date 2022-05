Vali Memiş: “Sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkası eczalarımızın Eczacılık Günü kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Eczacılık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“14 Mayıs 1839 tarihinde “Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahane” ye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. Her yıl, akademik eğitimin başladığı 14 Mayıs tarihi, Bilimsel Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. Kökeni, hastalıkların tedavisinde ilaçların kullanılmaya başlandığı 3 bin yıllık bir tarihe uzanan eczacılık mesleği, ülkemizde bilimsel eğitim ile kurumsallık kazandığı 183 yıllık süre zarfında halk sağlığını korumak ve iyileştirmek adına etkin, nitelikli ve kesintisiz bir biçimde hizmet sunmaktadır. Eczacılar, sağlık sisteminin en vazgeçilmez meslek grupları arasında yer almaktadır. Sağlık hizmeti sunumunun en önemli halkalarından biri olan eczacılar; ilaçların hazırlanması, saklanması ve reçete edilmesi hakkında bilgiye sahip olup, ilaç olarak değerlendirilmesi gereken diğer ürünler hakkında da uzman olan kişidir. İlaç üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini yürüten eczacılarımız, herkesin kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olarak, hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar. Bilimsel eczacılığın kuruluşunun 183. yılında, toplum sağlığının korunmasında birinci basamak sağlık çalışanları olarak, hizmetlerini sürdüren tüm eczacılarımızın “14 Mayıs Eczacılık Günü’ nü” içtenlikle kutlar, halkımıza fedakârlıklarını esirgemeyen tüm eczacılarımıza en derin muhabbetlerimi sunar, çalışmalarında üstün başarılar dilerim.”

