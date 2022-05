Atatürk Üniversitesi Erzurum Kitap Fuarında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, MNG EXPO yürütücülüğünde düzenlenen Erzurum Kitap Fuarında Atatürk Üniversitesi de stantlarıyla yerini aldı.

Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılışı yapılan fuar bağlamında bu yıl da büyük yayınevleri ve ünlü yazarlar okuyucularla buluşuyor. 3 holde 9 bin metrekare alanda gerçekleştirilen olan fuarda 100 yayınevinin kıymetli eserleri okuyuculara merhaba diyor.

Rektör Çomaklı: “Uluslararası Statüye Sahip Bir Yayınevine Sahibiz”

Bu yayınevleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesi Yayınevi, yayınlamış olduğu bin 300 eseriyle kitapseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Hem baskılı yayınları hem de dijital arşivi ile dikkat çeken yayınevinin 1959 yılında kurulduğunu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fen bilimlerinden sosyal bilimlere, sağlıktan spora, kültürden sanata kadar her alanda kıymetli eserlerin yayımlandığını ve özellikle uluslararası yayınevi statüsünde olması nedeniyle sadece Erzurum ve bulunduğu bölgede değil, birçok ülkede ilgiyle takip edilen etkin bir birim konumunda olduğunu söyledi.

Gelenekselleşen Erzurum Kitap Fuarına geçen yıllarda da katıldıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı; geniş bir yelpazeye sahip olan Atatürk Üniversitesi Yayınevinin önemli bir birikime sahip olduğunu belirterek yayımlanan eserlerin bilimsel ve akademik çalışma yapanların dışında konuya merak duyanların da ilgisini çekecek eserler olduğunu söyledi.

“Kitap Okumak Her Bakımdan İnsanın Ufkunu Açar”

Kitap fuarıyla ilgili de konuşan Rektör Çomaklı, okumanın düşünceyi beslediğini ve geliştirdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Tüm bu yetiler, düşünceyi olgunlaştırır. Dünyaya karşı bakış açısını değiştirir ve olaylara farklı bir pencereden bakabilmeyi mümkün kılar. Kısacası kitap okumak her bakımdan insanın ufkunu açar. Bu düşüncelerle, fuarın açılışında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımız ile katılım sağlayan yayınevlerine teşekkür ediyor, bütün vatandaşlarımızı 10 gün boyunca açık olacak fuarımıza davet ediyorum.”

22 Mayıs tarihine kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek fuarda pek çok yazar, şair, edebiyatçı, sanatçı, gazeteci ve araştırmacı da imza ve söyleşi yapacak. Ulusal üne sahip olan usta kalemlerin yanında Erzurum'un yetiştirdiği birçok yazar ve şair de imza ve söyleşilerde hayranlarıyla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.