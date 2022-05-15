Atatürk Üniversitesi Erzurum Kitap Fuarında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi Erzurum Kitap Fuarında

İHA

Atatürk Üniversitesi Erzurum Kitap Fuarında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, MNG EXPO yürütücülüğünde düzenlenen Erzurum Kitap Fuarında Atatürk Üniversitesi de stantlarıyla yerini aldı.
Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılışı yapılan fuar bağlamında bu yıl da büyük yayınevleri ve ünlü yazarlar okuyucularla buluşuyor. 3 holde 9 bin metrekare alanda gerçekleştirilen olan fuarda 100 yayınevinin kıymetli eserleri okuyuculara merhaba diyor.
Rektör Çomaklı: “Uluslararası Statüye Sahip Bir Yayınevine Sahibiz”
Bu yayınevleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesi Yayınevi, yayınlamış olduğu bin 300 eseriyle kitapseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Hem baskılı yayınları hem de dijital arşivi ile dikkat çeken yayınevinin 1959 yılında kurulduğunu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fen bilimlerinden sosyal bilimlere, sağlıktan spora, kültürden sanata kadar her alanda kıymetli eserlerin yayımlandığını ve özellikle uluslararası yayınevi statüsünde olması nedeniyle sadece Erzurum ve bulunduğu bölgede değil, birçok ülkede ilgiyle takip edilen etkin bir birim konumunda olduğunu söyledi.
Gelenekselleşen Erzurum Kitap Fuarına geçen yıllarda da katıldıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı; geniş bir yelpazeye sahip olan Atatürk Üniversitesi Yayınevinin önemli bir birikime sahip olduğunu belirterek yayımlanan eserlerin bilimsel ve akademik çalışma yapanların dışında konuya merak duyanların da ilgisini çekecek eserler olduğunu söyledi.
“Kitap Okumak Her Bakımdan İnsanın Ufkunu Açar”
Kitap fuarıyla ilgili de konuşan Rektör Çomaklı, okumanın düşünceyi beslediğini ve geliştirdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Tüm bu yetiler, düşünceyi olgunlaştırır. Dünyaya karşı bakış açısını değiştirir ve olaylara farklı bir pencereden bakabilmeyi mümkün kılar. Kısacası kitap okumak her bakımdan insanın ufkunu açar. Bu düşüncelerle, fuarın açılışında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımız ile katılım sağlayan yayınevlerine teşekkür ediyor, bütün vatandaşlarımızı 10 gün boyunca açık olacak fuarımıza davet ediyorum.”
22 Mayıs tarihine kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek fuarda pek çok yazar, şair, edebiyatçı, sanatçı, gazeteci ve araştırmacı da imza ve söyleşi yapacak. Ulusal üne sahip olan usta kalemlerin yanında Erzurum'un yetiştirdiği birçok yazar ve şair de imza ve söyleşilerde hayranlarıyla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asker uğurlamasında gurur ve gözyaşı vardı Aşkale'de asker uğurlama merasimi katılanları duygulandırdı
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında gurur ve gözyaşı vardı Aşkale'de ...
TDED Erzurum’dan Azerbaycan’a kültürel gezi (PAZAR)
YEREL HABERLER TDED Erzurum’dan Azerbaycan’a kültürel gezi (PAZAR)
Kardeşi klavye çaldı, gelin babasıyla düet yaptı
YEREL HABERLER Kardeşi klavye çaldı, gelin babasıyla düet yaptı
Vali Memiş Eczacılık gününü kutladı
YEREL HABERLER Vali Memiş Eczacılık gününü kutladı
Vali Okay Memiş’ten Dünya Çiftçiler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten Dünya Çiftçiler Günü mesajı
TYB Erzurum Şubesi Erzurumlu 20 şair ve yazar ile fuarda
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi Erzurumlu 20 şair ve yazar ile ...
Muzaffer Bilazer: "Bütün hakemler bize köy takımı muamelesi yapıyor"
YEREL HABERLER Muzaffer Bilazer: "Bütün hakemler bize köy takımı ...
Taner Taşkın: "Her maç bizim için final havasında geçti"
YEREL HABERLER Taner Taşkın: "Her maç bizim için final havasında ...
BB Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Ankara ...
Üniversiteli 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Üniversiteli 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü ...
Vali Memiş: “Sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkası eczalarımızın Eczacılık Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Sağlık sisteminin giriş kapısı ve son ...
Toprağa sevdalı çiftçilerimizin Çiftçiler Günü kutlu olsun
YEREL HABERLER Toprağa sevdalı çiftçilerimizin Çiftçiler Günü kutlu ...
Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı itiraz etti, sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Üniversiteli Nezahat ve Zeynep'in öldüğü kazada savcı ...
1. ve 2. Marketlerde kentsel dönüşümün temelleri atıldı
YEREL HABERLER 1. ve 2. Marketlerde kentsel dönüşümün temelleri ...
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yangın ...
Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı
Doğu Anadolu Erzurum kitap fuarı açıldı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Erzurum kitap fuarı açıldı
Bakan Kurum Büyükşehir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kurum Büyükşehir’i ziyaret etti
Gurbetçi çiftin evlilik yıl dönümlerini Roermond Belediyesi unutmadı
YEREL HABERLER Gurbetçi çiftin evlilik yıl dönümlerini Roermond ...
Mayıs ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Mayıs ayında kar sürprizi
Horasan’da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı
YEREL HABERLER Horasan’da otomobil uçuruma yuvarlandı, 6 yaralı
Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen suyuna girenler masa etrafında toplanıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kurum: Küresel aktör olmamızı istemeyenlerin dümen ...
Bakan Kurum: “Türkiye her alanda adeta çağ atladı” Erzurum’da kitap fuarının açılışını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: “Bizim medeniyetimizde kitap demek bilim demektir, okumak demektir, ilim demektir” “Çağımız bilgi çağıdır, bilgi güç demektir. Bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan dünyaya da yön verecektir” “Ecdadımız da hep bilgiyi ürettiği gibi hem korumuş hem de geliştirmiştir” “Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını sizler İHA’larla, SİHA’larla yapacaksınız”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Türkiye her alanda adeta çağ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.