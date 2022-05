Erzurum Din Görevlileri yeniden Emrullah Kaçar dedi

Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu gerçekleşti.

Genel kurul toplantısına Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Yakutiye Müftüsü Selim Yazıcı ve din görevlileri katıldı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet raporunun okunmasının ardından seçime katılan delegelerin tamamının oyunu alan Erzurum Ulu Camii İmam Hatibi Emrullah Kaçar yeniden dernek başkanı olarak seçildi.

Tek lise olarak girilen seçim sonunda yaptığı konuşmada tüm üyelere teşekkür eden Kaçar,“Değerli hazirun kıymetli hocalarım din görevlileri derneği olarak geçmişten günümüze her daim bu camiaya hizmet etmek için gayret içinde olduk. Eğitim den sosyal desteklere varıncaya kadar değerli hocalarımızla bir çok proje gerçekleştirdik şimdi ise arkadaşlarımızın ısrarı ve teveccühü ile tekrar hizmet için aday olduk ve seçimimizi yaptık. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum biz vatandaşımızın doğumu, ölümü, sünneti, düğünü aile anlaşmazlıkları dahil günlük hayatının her safhasında yer almış, topluma gerektiğinde imamlık, gerektiğinde danışmanlık, gerektiğinde rehberlik yapmış vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda vatandaşın yanında yer alarak mukaddes bir görev icra ediyoruz. Bize bu görevi nasip eden yüce rabbimize şükürler olsun.

Önümüzdeki görev süresince rabbim bizleri mahcup etmesin ayrıca yönetimimizle birlikte din görevlilerini en iyi şekilde temsil etmeyi nasip eylesin” dedi.

