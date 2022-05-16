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Gelincikler görsel şölen oluşturdu

İHA

Gelincikler görsel şölen oluşturdu

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü meralarında açan gelincikler görenleri adeta büyülüyor.
Her yıl mayıs ayında açan gelincikler bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle daha geniş bir alana yayıldı. Doğayı süsleyen gelinciklerin güzelliği görenleri mest ediyor. Çiçek açan milyonlarca gelinciği görmek için Dutlu köyü merasına akın eden vatandaşlar, gördükleri manzaranın tadını çıkarıyor. Bu güzelliği fırsat bilen doğa fotoğrafçıları da gelincik tarlasında keyifle saatlerce çekim yaptı.
Doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Ertaç, “Bugün Oltu bölgesine geldik bu mevsimde çok güzel gelincikler oluyor bu da muhteşem görsel şölene dönüşüyor. Doğa gezginlerini doğa fotoğrafçılarının buraları görmelerini isterim” dedi.
Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, “Fotoğrafçı arkadaşlarla Erzurum’dan geldik bu ikinci gezimiz bu geldiğimizde gelinciklerle karşılaştık inanılmaz görüntülerden dolayı çok mutlu olduk. Birçok fotoğraf çekme şansımız oldu herkese tavsiye ediyorum” dedi.
Fotoğrafçı Ahmet Polat ise “Geçen haftada gelmiştik bu hafta yine kuzey ilçelerimizden Oltu ve Şenkaya bölgesindeyiz açan gelincikleri ile insanı gerçekten büyülüyor etkiliyor bizleri, dağlarında gölleri ile muhteşem bir fotosafari yaşadık herkesin görmesini isteriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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