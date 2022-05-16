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'Avatar' Gökhan, 11'inci Avrupa şampiyonluğunu ilan etti

DHA

'Avatar' Gökhan, 11'inci Avrupa şampiyonluğunu ilan etti


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)PARA-Armwrestling bilek güreşinde ilk derecesini, 2010'da ABD'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak elde eden, 'Avatar' lakaplı Gökhan Seven (44), dünyada sağ ve sol kolda 8, Avrupa'da ise 11'inci dünya şampiyonluğunu ilan etti. 7-14 Mayıs'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te finalde karşılaştığı Ermeni rakibini yenen Seven, sağ ve sol kolda 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu. Antalya'da yapılacak, 2022'inin son şampiyonasına hazırlanan Seven, "Türk'ün bileği bükülmez" dedi.
Henüz 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, hayata sporla tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran ve katıldığı şampiyonalarda rakiplerinin korkulu rüyası olan Erzurumlu Gökhan Seven, her iki kolda sayısını hatırlamadığı sayısını hatırlamadığı Türkiye, 8 dünya, 11 Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonluğu elde etti. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen bilek güreşinde kilo aldığı için her yıl yarıştığı 75 kilo yerine ağır sıklette katılan, İstanbul Fatih Belediyesi Haliç Su Sporları Spor Kulübü sporcusu Seven, kendisinden 30-40 kilo daha ağır sporcularla ringe çıktı ve bu kez sağ ve sol kolda dünya 3'üncüsü oldu. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda tekrar 75 kiloda rakiplerinin karşısına çıkan Seven, finalde karşılaştığı Ermeni rakibini geçerek 11'inci sağ ve sol şampiyonluğunu kazandı.
HEDEFİ, HER İKİ KOLDA 10'UNCU DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Bu yılın sonunda Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na, kendisine ait spor salonunda çalışarak hazırlanan Gökhan Seven, "Bilek güreşi milli sporcusuyum. 2006 yılından bu yana bilek güreşi sporuyla uğraşıyorum. Bugüne kadar sağ ve sol kolda 8 dünya, 11 Avrupa, 2 de Asya şampiyonluğum var. Bununla birlikte 2010 yılından bu yana sağ ve sol kolda üst üste Türkiye şampiyonu oluyorum. Pandemiden sonra kilo veremedim ve geçen yıl 75 kilo yerine ağır sıklette yarışmak zorunda kaldım. Benden 30-40 kilo fazlası olan rakiplerimle yarıştım sağ ve sol kolda uzun bir aradan sonra ilk kez dünya üçüncüsü oldum. 7-14 Mayıs'ta Romanya'da yapılan Avrupa şampiyonasında 75 kiloda Ermeni rakibimi bilek güreşinde geçerek 11'inci kez sağ ve sol kolda şampiyonluğumu ilan ilan ettim. Şimdiki hedefimde her iki kolda şampiyon olarak 10'uncu dünya şampiyonluğunu kazanmak. Rakiplerim unutmasın ki Türk'ün bileği bükülmez. Kendime ait vücut geliştirme ve fitness salonunda hem çalışıyor hem de sporcu yetiştiriyorum" dedi. 
Öte yandan Romanya'dan Erzurum'a gelen Gökhan Seven, havalimanında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, yakınları ve çok sayıda sporcu tarafından Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı. Keleşoğlu, Seven'e yıllardır kolunda taşıdığı akikten bilekliği hediye etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-05-16 10:07:14

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