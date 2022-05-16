Karayazı-19 operasyonunda roketatar mühimmatı ele geçirildi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yaşar Aydın (Karayazı19) operasyonu çerçevesinde roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 13 15 Mayıs tarihlerinde Erzurum’un Karayazı ilçesi Güllü Mahallesi Güllü Deresi mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yaşar Aydın (Karayazı19) operasyonu çerçevesinde, arama tarama faaliyeti neticesinde arazide kayalığın altında gizlenmiş vaziyette naylon poşete sarılı 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar mühimmatına ait sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildi.

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