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Durmuş, “Güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir”

İHA

Durmuş, “Güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir”

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş, “Güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir” dedi.
SSK, BağKur ve Emekli Sandığını tek çatı altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Reformunun 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edildiğinden, her yıl 16 Mayısı içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını ifade eden Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş, “Bu yıl on altıncısını kutlayacağımız Sosyal Güvenlik Haftasında farkındalık yaratma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız” dedi.
Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetleri bu yılda sürdüreceklerini anlatan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş, “Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ulusal ve yerel televizyon kanallarında bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele çerçevesinde yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız. Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak.
Hafta süresince her zaman olduğu gibi en büyük katkıyı yazılı ve görsel basından bekliyoruz. Topluma kazandırılacak her bilinçli vatandaşın kendisi ve topluma sağladığı olumlu katkıda basınımızın önemli payı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle sosyal güvenliğe inanmış bir toplum oluşturma çabalarımıza başta yazılı ve görsel medya olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın desteğinizi bekliyoruz.
Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir. Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için İl Müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu” diye konuştu.
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş, 2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının ugün yüzde 99,5’e ulaşmış durumda olduğunu dile getirerek, “2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS çerçevesinde olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar.
Hafta bağlamında bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır.
İl Müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımızın da gayretiyle hep birlikte çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla işbirliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz.
Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür” şeklinde konuştu.
“eDevlet, eSGK, SMS sistemimiz, SGK sosyal medya, SGKWEB TV, Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ile 7/24 yanınızdayız” diyen Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Tek çatı altında on altıncısını kutladığımız Sosyal Güvenlik Haftasının ülkemizin tüm kesimleri için kutlu olmasını, yapacağımız etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diliyorum.”

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