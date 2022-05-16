Yakutiye Anadolu Lisesi’nden bilim fuarı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Erzurum Yakutiye Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 Bilim Fuarında öğrenciler yeteneklerini konuşturdu.

Okul bünyesinde açılan fuarda 20 sosyal ve fen projesinin yanı sıra 60 resim sergilendi.

Öğrencilerin birbirinden ilginç projelerinin yer aldığı fuar davetlilerden tam not aldı.

Fuarın açılışını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Yeşilyurt, Okul Müdürü Kemal Balcı, Şube müdürleri Mükerrem Toraman, Adem Ağaç ve Yalçın Türkyılmaz birlikte yaptı.

Fuar müzik dinletisi ile devam etti.

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