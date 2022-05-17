Engelliler hünerlerini sergiledi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programa ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, İŞ KUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, kuruluş yöneticileri ve engelliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Sadrettin Güzeltepe, Engelliler Haftasının engelli vatandaşların topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit sağlanması amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir hafta olduğunu anımsattı.

Güzeltepe, ‘’Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde bireylerin ortak sorumluluk yüklenmeleri oldukça önemlidir. Bu sorumluluk engelli bireylerin sorunlarının çözümü ve sosyalleşmelerinin arttırılması açısından vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığının arttırılması ile başarıya ulaşacaktır’’ dedi.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise engelli bireylerin özel bireyler olduğunu belirterek, engellilerin mutlu olmasının toplumun mutlu olması anlamına geldiğini söyledi.

Engelli hizmetlerine değinen İlbaş, ‘’Engellilerimize sosyal hizmet sunumunda, engellinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, aile ortamında hizmet verilmesi için belirtilen esaslar doğrultusunda bakıma muhtaç Engellinin akrabası tarafından evde bakım hizmeti sunumunda bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme, engelliye bakan kişiye yapılmaktadır. Erzurum’da evde bakım hizmetinden 6 bin 636 aile yararlanıyor, bu ailelerimize aylık 2bin 335 TL ödeniyor. Aylık evde bakım ücreti bilançosu 16 milyon TL civarında. İlimizde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon alanında, biri resmi üçü özel kuruluş olmak üzere toplamda dört kuruluş ile hizmetlerimiz sürdürülmektedir. İl Müdürlüğümüze bağlı özel Engelli bakım merkezlerinde çoğu yaşlılık nedeniyle kişisel bakımını yapamayan engellilerimizin barındırılması sağlanmaktadır. Erişilebilirlik ise herhangi bir ürünün, servisin, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dâhil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. Tüm yaşam alanlarının engelli ve yaşlılarca erişilebilirliği hedefi ile çalışmalarımız sürmektedir. Fiziksel veya zihinsel bir engelliliğin yol açtığı mahrumiyet ve sorunların en aza indirilmesi, her şeyden önce insani bir sorumluluktur. Bu sorunlara çözüm üretmek sosyal bir devlet olmanın bilinci yanında, ister doğuştan isterse sonradan olsun, engellilere sunulan imkan ve hizmetler, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla birlikte; bir ülkedeki insana verilen değer ve önemin en belirgin göstergelerindendir. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sıkı sıkıya bağlanmaları, güçlüklere direnebilmeleri ve kimi sorunlarını kendi çabalarıyla aşabilmeleri için herkesi engelli vatandaşlarımıza destek olmaya ve yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaya çağırıyor Engelliler Haftasının insanlarımızın problemlerini çözmeye yönelik çalışmaların, başarıya ulaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. En büyük engel sevgisizliktir, programda emeği geçenlere teşekkür ederim. ’dedi

Konuşmaların ardından engelli bireylerin sunduğu müzik ve şiir dinletisi, tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Engelliler engelliler haftasında doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

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