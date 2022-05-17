Kocaeli’nde Erzurum tanıtım günleri 24 Mayıs'ta başlıyor

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) tarafından düzenlenen ‘Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum Tanıtım Günleri’ 2429 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tanıtım gününde Erzurum’un ürünleri ve kültürleri Kocaeli’ye taşınacak.

Geniş katılımlı olarak gerçekleştirilecek etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen büyük destek veriyor.

Tanıtım günleri öncesi Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve Yönetim Kurulu üyeleri Erzurum’da Hilton Garden’de Erzurum Basınıyla bir araya geldi.

Başkan Dursun yaptığı konuşmada; nerede olurlarsa olsunlar Erzurum’u asla unutmadıklarını dile getirdi.

Gurbetteki Erzurumlular olarak bir çatı altında toplandıklarını, hem gurbetteki Erzurumlulardan haberdar olduklarını, hem de Erzurum’a neler yapabileceklerinin peşine düştüklerini ifade eden Federasyon Başkanı Tekin Dursun; ‘Tanıtım günleri ile amacımız Erzurum’u ülke çapında tanıtmaktır. Erzurum’un kültür ve turizmine destek olmaktır’ dedi.

Gurbette yaşayan Erzurumlular olarak, Erzurum’un gelenek ve görenekleri doğrultusunda bir yaşam sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘Federasyon olarak özellikle başta Erzurumlu hemşerilerimiz olmak üzere ihtiyaç duyan herkesin yardımına koşuşuyoruz.

Geleneksel hale getirdiğimiz tanıtım günleri ile de şem şehrin kültür ve turizmine katkı yapıyor, hem de gurbetteki Erzurumlular ile hemşerilerimizi bir raya getiriyoruz.

‘Erzurum’ özel bir kimlik

Birer Erzurumlu olarak terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanında bulunuyoruz. Temsilen de olsa çağ kebabımızı, kadayıf dolmamızı ikram ediyoruz. Erzurumlular olarak vatanımızın milletimizin yanında yer aldığımızı göstermiş oluyoruz.

Ayrıca Erzurum’da yıllardır sürdürülen binbir hatım okumasını Kocaeli’nde de sürdürüyoruz. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyoruz. Erzurumlu olmanın gereklerini bizlerde gurbetteki Erzurumlular olarak yerine getiriyoruz.

Doğal afet görmüş bölgelerimize de elimizi uzatıyoruz. Bir nebzede olsa onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Şunu çok net ifade etmek istiyorum ki; ‘Erzurum’ ismi çok özel bir kimlik. Erzurumlu dediniz mi bütün kapılar size açılıyor. İnsanlar size sonuna kadar güven duyuyor. Bizlerin en büyük mirası ‘Erzurum’ ismidir. Yarın çocuklarımıza bırakacağımız Erzurum mirasımızı özenle korumaya çalışıyoruz.

Ayrıca, Başta BB Erzurumspor ve Koaelispor’a maddi ve manevi desteğimizi sürdürmeye çalışıyoruz.

Bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Erzurum Valisi Okay Memiş’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz.’

Ayrıca toplantıda Federasyon Başkan Yardımcısı ve Komite Başkanı Yener Tok’ta Erzurum tanıtım günleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

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