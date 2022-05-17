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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul çağında teknoloji bağımlılığı

İHA

Okul çağında teknoloji bağımlılığı

Eğitimci Abdullah Samancı, okul çağında teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerilerini kaleme aldı.
Dünya hızla teknolojik bir dönüşüm içerisinde, hayatımızın vazgeçilmez ve işlevsel yönleriyle tüm hayatımızı çepeçevre sardığını ifade eden Abdullah Samancı, “’İnternet ve Teknoloji Bağımlılık Rahatsızlığı’’ terimini bilim insanları; internet teknolojik unsurları takıntılı biçimde aşırı kullanımı ve internetten yoksun bırakıldığında sinir bozucu yada huysuz davranış durumu, daha geniş bir bakış açısıyla da internet bağımlılığı bireyin internet ve teknolojik unsurları kullanım kontrolünü kaybederek hayatında problemli sonuçlar doğuracak kadar yoğun kullanması olarak ifade edilmektedir” dedi.
Yetişkin bireylerin için teknoloji ve teknolojinin temel unsurları hayat akışımız için vazgeçilmez bir yer aldığını kaydeden Samancı, “Hayatımıza muhteşem kolaylıklar sağlamakta. Artık cep telefonumuzdan hayatımızdaki birçok yükümlüğü yerine getirebilmekteyiz. Dünya ve ülke gündemini tarafsız farklı yönleriyle anında takip edebiliyor, çeşitli platformlara isteklerimiz doğrultusunda katkı sağlayabiliyoruz. Yaygınlığı günden güne artan tüm unsurlar neredeyse, iç cebimizde, telefonumuzda saklı hale geldi.
Finansal işlemlerimiz artık hayatımızda ciddi bir zaman almamaya ve hızlıca tüm işlerimizi internet ve internet unsurları kanalıyla hızlıca çözüm üretmekteyiz. Neresinden bakarsak bakalım teknoloji yetişkin bireyler bizler için bir gün içerisinde saatlerce zaman kazancı bizlere sunabiliyor” diye konuştu.
Samancı daha sonra şunları kaydetti;
“Tabi ki sağlıklı ve faydacı kullanımın haricinde kullanım amacının dışında da zaman zaman kullanımlar olabiliyor.
Bir de madalyonun diğer yüzü akademik eğitim sürecinde olan çocuklarımız için teknolojinin kullanımı içler acısı ve gelecek için çok büyük endişeler doğuracak boyutta. Çocuk psikoloji bilim otoriteleri çocuk psikolojisinin gelişim sürecinin başlangıcını anne karnına kadar indirgemekte. Çocuklarımız ilk teknoloji unsurlarına aslında anne karnında maruz kalıyorlar.
Dünyaya gözlerini açan çocuklarımız ilk teknoloji kullanımını anneleri babaları ve varsa ailenin diğer bireyleri kanalıyla öğrenmeye başlıyorlar ve artık çağımızda tam anlamıyla bir teknoloji tarlasında gözlerini açıyorlar. Aile fert sayısı kadar cep telefonu, bilgisayarlar, tabletler, akıllı tüm bilgisayar özelliklerini taşıyan televizyon unsurları, böylelikle teknoloji serüveni başlamış oluyor. Teknoloji bağımlılığı serüveninde birey için ilk hata, aileden geliyor.
Birinci Sahne, Büyüme döneminde olan çocuk annenin istediği kadar yemek yememektedir. Aslında bünyesi için gerektiği kadar besin almaktadır fakat bu anneye yeterli gelmemektedir. Ve muhteşem bir silah keşfeder anne onun tüm dikkatini başka bir noktada toplamalı ve fark etmeden annenin gönül rahatlığı oluncaya kadar çocuğa yemek yedirmelidir. Ve muhteşem bir sonuç alır. Annenin artık içi rahattır ve yemekten doymuş olarak ayrılır. Ve aslında bağlılığın ilk ve kocaman adımı atılmış olur. Artık bu süreç haftalarca, aylarca ve yıllarca devam edebilir. Tatbikî teknolojinin muhteşem albenisi artık çocuğu sadece yemek esnasında yeterli gelmeyecek ve sürekli kullanım süresi artacaktır.
İkinci sahne, anne baba akşam yemeği için çok güzel restoran seçmişleridir. Fakat bir sorun vardık bir türlü yerinde durmayan tam bir kâşif vardır yanlarında yan masalarda dahil olmak üzere kimseleri rahat bırakmamaktadır. Çözüm çok kolaydır. Dört yaşında, beş yaşında, üç yaşında kaç yaşında olduğunun bir önemi yoktur. Küçük bir telefon ekranı kocaman bir çözüm sunar!
Anne ve babalar için bir övünç kaynağı olur bu serüvenin başlangıcı bizim çocuk muhteşem bir zekaya sahip! Biliyor musunuz daha 2 yaşında okuma yazma bilmiyor fakat telefonu benden çok daha iyi kullanıyor. Kendisi arama motorunu açıyor oradan video gösterim platformlarına kendi becerisiyle erişiyor hatta oradan da hiç benden yardım almadan istediği video ve içeriğe ulaşabiliyor !!! hatta inanmazsınız ama falan oyunda şu an beşinci seviyede. Muhteşem gibi söylemlerde bulunabiliyor. Ve artık çok daha güçlenmiş çok daha bağımlılık düzeyi güçlenmiş bir bireyle karşı karsıyayız. Maalesef günümüzde bu bağımlılık iki üç yaşlarından başlamaktadır.
Artık okul çağına başlamış birey aynı zamanda neredeyse teknoloji bağımlılık sürecini de tamamlamak üzeredir.
Okul çağında teknoloji bağımlılık oluşmamış bireyler için en önemli sınav akranlarıyla olan ilişkilerinde başlamaktadır. Bilinçli anne ve babası ile okul çağına kadar teknoloji bağımlılığı oluşmamış bir birey için en büyük ilk tehdit maalesef teknoloji bağımlısı bir arkadaştır. Teknolojik unsurlara bağımlı bir bireyin tüm gündemi teknolojik unsurlar ve içeriklerini oluşturur. Saatlerce oynadığı oyunlar geçirilen muhteşem zaman dilimleri muhteşem yorumlar, yeni teknoloji bağımlılarına davetiye çıkarır gibidir. Bu noktada okullarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Bireysek teknoloji özellikle telefon kullanımı sistematik bir şekilde okullarınızda mutlaka sınırlandırılmalıdır. Okulda çeşitli beceriler bilgiler edinmelidir fakat onun tüm gündemi telefon tablet ve televizyon gibi unsurlardır. Televizyon darken artık eski televizyon unsurlar asla çocukların dikkatini çekmemektedir. Günümüzde belli bir program akışı olan televizyonun hiçbir hükmü ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Oysa bu unsurun yerini bireyin istediği an istediği tarzda çizgi film, dizi, film gibi unsurlar izleyebilmesine imkan veren özel üyelikleri bulunan platformlardır gelmektedir.
Teknolojik bağımlılığın en önemli ilk belirtileri akademik beceri kazanmak zorunda olan bireylerde görülür. İster aktif isterse pasif uzun süreli ekran kullanımının yol açtığı ruhsal ve bedensel sorunlar arasında obezite, dikkat problemleri, okuma gelişiminin yavaşlaması, depresyon, uyku problemleri, taklit eğilimi ve azalan farklı yaklaşım yeteneği sayılabilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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