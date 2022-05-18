İstinaf, gri kategorideki PKK'lı terörist ile 6 sanığa verilen cezayı bozdu



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Karayazı ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü 'kasten öldürmek' suçundan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan gri kategorideki terörist 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış'a verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ile terör örgütüne yardım etme suçundan ceza alan 6 sanık hakkında 'adam öldürmeye yardım etme' suçundan verilen beraat kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkemenin gerekçeli kararında, Kamış hakkındaki hükmün, Erciş, Iğdır ve Muş'ta açılan davaların birleştirilerek verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, 6 sanığın beraat kararını bozma gerekçesini ise üzerlerine atılı suçların, terörist Muhammed Fadullah Kamış´a yöneltilen suçlarla doğrudan bağlantılı olması olarak açıkladı.

Karayazı ilçesi Turnagöl ile Anıtlı mahalleleri arasındaki arazide, 18 Haziran 2019'da terk edilmiş araçta hareketsiz 2 kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük olduğu belirlenen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Güvenlik güçlerinin araştırmasında, amca ve yeğeninin 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride yer alan PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış tarafından öldürüldüğü belirlendi. Horasan ilçesi Yukarı Tahir Hoca köyünde, 29 Temmuz 2019 sabahı terörist Muhammed Fadullah Kamış, üzerinde tabanca, 2 el bombası ve 4 adet M16 şarjörüyle yakalandı. Tutuklanan Muhammed Fadullah Kamış ile 8 sanık hakkında, olayla ilgili Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategorideki PKK'lı Muhammed Fadullah Kamış'ı 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', Savcı Küçük, Ahmet Küçük ve Mehmet Şefik Doğu'yu 'kasten öldürme' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, ayrıca Kamış'a, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılma', 'toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 69 yıl 3 ay hapis ve 45 bin 900 TL adli para cezası verdi. Sanık Muhammed Fadullah Kamış, 'kamu malına zarar verme' ve 'silahlı tehdit' suçlarından ise beraat etti. Mahkeme heyeti ayrıca 'silahlı terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan sanıklar Emrah Polat'a 4 yıl 2 ay, Adil Bingöl ve Fesih Polat'a 3´er yıl 1´er ay 15´er gün ve M. Sait Özcan ile Pınar Özcan'a ise 2´şer yıl 1´er ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Mehmet Kaya, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından 5 yıl hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Burhanettin Şahin'i ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Mahmut Çimendağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıklardan Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Adil Bingöl ve Fesih Polat hakkında 'adam öldürmeye yardım etme' suçlarından beraat kararı verdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görüşüldü. 2'nci Ceza Dairesi, gri kategorideki terörist Muhammet Fadullah Kamış'a verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6 sanık hakkındaki 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan beraat kararlarını bozdu.

2'nci Ceza Dairesi, PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış hakkında, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı, Iğdır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Muş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyalar bulunduğuna, bu dosyaların birleştirilerek hükmün verilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Suç vasfının tayini ve mükerrer cezalandırmanın önlenmesi açısından ilgili dosyalar getirtilip, sanığa yüklenen eylemlerin niteliği ile hukuku ve fiili kesintinin gerçekleşip gerçekleşmediği saptandıktan ve koşullarının varlığı halinde ilgili kovuşturma dosyalarının dava/davalar açılması halinde ise soruşturma dosya/dosyalarının istinaf konusu dava ile birleştirilmesinden sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanığın hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması."

BAĞLANTILI SUÇ OLMALARI DİKKATE ALINDI

Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan beraatlerine karar verilen 6 sanıkla ilgili de kararını açıkladı. İstinaf, sanıkların üzerlerine atılı suçların sanık Muhammed Fadullah Kamış'ın üzerine atılı suçlarla doğrudan bağlantılı olduğu dikkate aldı. 2'nci Ceza Dairesi kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Adil Bingöl, Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Fesih Polat, Mahmut Çimendağ ve Mehmet Kaya hakkında üzerlerine atılı Savcı Küçük ve Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olaylarıyla ilgili kasten adam öldürmeye yardım etme suçundan ayrı ayrı beraatlerine, silahlı terör örgütüne yardım etme ve diğer suçlar açısından mahkumiyetlerine karar verilmiş ise de sanıkların üzerlerine atılı suçların sanık Muhammed Fadullah Kamış'ın üzerine atılı suçlarla doğrudan bağlantılı olduğu dikkate alındığında, yukarıda belirtilen soruşturma ve kovuşturma evraklarıyla ilgili gerekli işlemler yapılmadan delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, kanuna aykırı, istinaf edenler katılan Alirıza Küçük müdafi, katılan İrfan Küçük müdafileri, katılan Mehmet Küçük müdafi, sanıklar Adil, Burhanettin ve Mehmet Kaya müdafi, sanıklar Burhanettin, Adil ve Fesih müdafi, sanık Emrah Polat müdafi, sanık Mehmet Kaya müdafileri, sanık Muhammed Fadullah Kamış müdafi, sanık Mahmut Çimendağ müdafi, o yer Cumhuriyet savcısı (sanıklar Muhammed Fadullah, Adil Bingöl, Burhanettin Şahin, Emrah Polat, Mahmut Çimendağ ve Mehmet Kaya aleyhine) itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden CMK'nın 289 ve 280/1-d maddeleri uyarınca bağlantılı suç olmaları da dikkate alınarak yukarıdaki sanıkların üzerlerine atılı tüm suçlar yönünden esastan incelenmeyen hükümlerin bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek hükmolunmak üzere hükümleri bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine ve tutuklu sanıklar Burhanettin Şahin ve Muhammed Fadullah Kamış'a yüklenen suçların nitelik ve ağırlığı ile hükmedilen ceza miktarları ve bozulan hükümlere ilişkin bozma gerekçelerine göre kaçma şüphesi altında bulunmaları gözetilerek tahliyelerine ilişkin istemin reddiyle, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-05-18 14:51:11



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