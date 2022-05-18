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ETSO Başkanı Yücelik: “Gençlerimizin dinamizmi, ülkemizin güvencesidir”

İHA

ETSO Başkanı Yücelik: “Gençlerimizin dinamizmi, ülkemizin güvencesidir”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, Atatürk, silah arkadaşları ve onların ardından yürüyen Türk Milleti’nin ulusal egemenliği ve vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması için en önemli adımın atıldığı 19 Mayıs 1919’dan bu güne 103 yıl geçtiğini kaydeden Yücelik, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bugünün tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın daha da güçlendiği günün adıdır. Bu anlamlı günü gençlerimize bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük umut beslediği gençlerimizin, en donanımlı şekilde kendilerini yetiştirmesi, emin adımlarla hedeflerine ulaşmaları elzemdir. Çünkü gençlerimiz; ülkemizin güvencesi, geleceği, dinamizmi ve bitmeyen enerjisidir. Onların milli, manevi ve insani değerlere sahip olarak yetiştirilmesi, ülkemizin istikbali açısından çok önemlidir. Cumhuriyetimiz; vatanı, milleti ve güçlü Türkiye’yi koruma ve devam ettirme ruhunu asla kaybetmeyecek olan Türk gençliğinin, üstün gayret ve başarıları ile sonsuza kadar var olacaktır.”
Başkan Yücelik, “103. Yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.

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