Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı mesajı

Horasan Kaymakamı Kaymakam Dertlioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Dertlioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 103. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlayan süreç, millî direniş ruhuyla verilen destansı bir kurtuluş mücadelesinin ardından zaferle taçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak imkânsızlıklar içinde başlattığı bağımsızlık mücadelesi, aziz milletimizin hiçbir şart ve durumda bağımsızlığından vazgeçmediğinin açık bir delilidir. Tarihi, mücadeleler ve zaferlerle dolu olan milletimiz; kendisine topyekûn savaş açıldığı bir ortamda, Gazi’nin öncülüğünde yıllar süren büyük ve destansı bir kurtuluş mücadelesi sergileyerek azim ve inancını aynı hedefte birleştirip yekvücut olarak hareket ettiğinde karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya ispat etmiş ve elde ettiği muazzam zaferle istiklâlini bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti istiklal şuuruyla yetişen gençlere emanet edilmiştir. Gençlerimizin gözündeki ışıkta, her geçen gün Türkiye'nin geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz. Unutmamalıyız ki ancak gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletler gelecekte de var olabilecektir.

Gençler, milletlerin ve devletlerin en mühim güç kaynağıdır. Geçmişini unutmayan, inançlı, özgüvenli, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan, azimli ve çalışkan bir gençliği yetiştirmek bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Gençlerimizde, omzundaki yükün ve ağırlığın sorumluluğunu bilerek, kendilerinden sonraki nesillere daha gelişmiş, müreffeh bir ülke bırakmak için çok çalışmalıdır.

Bu vesile ile, istiklal mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Şehit ve Gazilerimizi rahmetle minnetle yâd ediyor; Gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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