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Vali yardımcısı Özgödek gençlik haftasını kutladı

İHA

Milli sporcular Sıla Kara, Furkan Akar ile Gönüllü Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek'i ziyaret ederek çiçek sundular. Özgödek, Gençlerin bayramını kutladı.

Vali yardımcısı Özgödek gençlik haftasını kutladı

Milli sporcular Sıla Kara, Furkan Akar ile Gönüllü Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek’i ziyaret ederek çiçek sundular. Özgödek, Gençlerin bayramını kutladı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü ile Gençlik Haftası Kutlamaları bağlamında Erzurumlu başarılı sporcular, Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek’i ziyaret ederek kendisine çiçek sundular. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Vali Okay Memiş adına gençlerin bayramını kutlayan Vali Yardımcısı Özgödek, Erzurumlu sporcuların daha da başarılı derecelere imza atacağına inandığını söyledi.
Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, olimpiyat altıncısı Furkan Akar ile alp disiplininde ülkemize önemli dereceler kazandıran milli kayakçı Sıla Kara’ya hediye verdi. Vali Yardımcısı Özgödek, Gençlik Liderleri ve gönüllü gençleri de ödüllendirerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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