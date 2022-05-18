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Rektör Çomaklı, ortak arıcılık araştırmaları çalıştayına katıldı

İHA

Rektör Çomaklı, ortak arıcılık araştırmaları çalıştayına katıldı

Atatürk Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Ortak Arıcılık Araştırmaları Çalıştayı, Bingöl Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
“Yeni Nesil Sürdürülebilir Bir Kalkınma Modeli” planlamasıyla düzenlenen Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Araştırmalar Çalıştayında, Bingöl Üniversitesi pilot üniversite, Atatürk ve Gebze Teknik Üniversiteleri ise araştırmacı üniversite olarak yer aldı.
Çalıştaya onursal başkan olarak katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İstanbul, Sivas Cumhuriyet, Fırat, Batman, Muş Alparslan, Siirt, Gümüşhane ve Munzur Üniversitesinin Rektörleri yer aldı.
Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen çalıştayda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuklara üniversitede yürütülen Yeni Nesil Üniversite çalışmalarından bahsetti.
Yeni Nesil kavramının, teknoloji alanında mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade ettiğin belirten Rektör Çomaklı, dünyada yükseköğretim alanında uzun süredir başlamış olan büyük dönüşüm ihtiyacının bu kavramla tanımlanmaya başladığını söyledi.
“Çalışmalarımız Neticesinde Bütünsel Bir MetaSistem Tasarlandı”
Rektör Çomaklı: “Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra ister üniversitesanayi iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir. Atatürk Üniversitesi bu evrensel öngörü temelinde bilginin değere dönüştürülmesi ve araştırma performansının geliştirilmesi amacıyla 4 Şubat 2018 tarihinden itibaren Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi’ni yürütmektedir. Proje çerçevesinde 17 arama konferansı yapılmış, bu konferanslara üniversite dışından 181, üniversite içerisinden 926 vizyoner kişi davet edilmiş ve ortak akılla eğitim, araştırma ve topluma katkı misyon alanlarını harmanlayan Bütünsel Bir MetaSistem tasarlanmıştır. Uygulamalar sonucunda Üniversitemiz YOKAK tarafından akredite edilmiş ve Araştırma Üniversiteleri arasına girmiştir. Ayrıca yayın ve proje saylarımız son iki yılda %50 artmış, göreve geldiğimiz 2016 yılında 13 adet paten müracaatı varken, mevcut durumda bu sayı 250’yi geçmiş ve çok sayıda ulusal ve uluslararası patent tescili gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.
Yükseköğretimde çarpan etki oluşturmak amacıyla tasarlanan bütünsel meta sistem yaklaşımının, bilginin değere dönüştürülmesi ile araştırma performansının geliştirilmesinde yaşanan uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçladığını vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, bu bağlamda Gebze Teknik ve Bingöl Üniversitesiyle gerçekleştirilen çalıştayın son derece önemli olduğunu aktardı.
“Arıcılık, Ekonomik Anlamda Oldukça Önemli Bir Üretim Alanıdır”
Arıcılığın, düşük sermayeyle, kısa sürede gelir getiren; bal, arı sütü, polen, bal mumu, propolis, ana arı, oğul gibi çeşitli ürünler sağlayan ve dünyada önemini hiç kaybetmeyen bir üretim alanı olduğuna değinen Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Bal arılarının bitkisel üretime olan katkıları ise arı ürünlerinden sağlanan gelirle kıyasla çok daha yüksektir. Dolayısıyla arıcılık üretimi sadece balla sınırlı değildir, ayrıca yan ürünler özellikle de son yıllarda sağlık sektöründe kullanılmakta ve önemli katma değerler üretmektedir. Dolayısıyla arıcılık ekonomik anlamda oldukça önemli bir üretim alanı konumundadır. Bu itibarla dört oturum, bir özel oturum ve çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek olan çalıştayda arıcılığın tüm yönlerinin masaya yatırılacak olması ve somut çıktıların üretilecek olması bizleri heyecanlandırmaktadır. Şimdiden emeği geçen tüm kesimlere teşekkür ediyorum.”
Panel Başkanı Rektör Çomaklı Oldu
Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın, “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Arıcılığın Rolü: Destekler, Teşvikler Paneli” konulu 1. oturumuna Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlık ederken konuşmacılar ise; “Tarım ve Orman Bakanlığının Arıcılık Sektöründeki Faaliyetleri ve Destekleri” konusuyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Kanatlı ve Arıcılık Dairesi Başkanı İslam Köse, “ArGe Alanında Teşvik ve Destekler” konusuyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Mehmet Cem Fendoğlu, “Kırsalda Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Açısından Arıcılık” konusuyla Bakanlık Müşaviri Dr. Ali Recep Nazlı, “DAP’ın Arıcılık Sektöründeki Faaliyetleri ve Destekleri” konusuyla Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve “Fırat Kalkınma Ajansının Arıcılık Sektöründeki Faaliyetleri ve Destekleri” konusuyla Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu oldu.
Gün sonunda “Kalkınma ve İhtisaslaşma Programı: Pilot ve Araştırma Üniversiteleri Deneyim Paylaşımı” konulu özel oturuma da katılan Rektör Çomaklı, burada diğer katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

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