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Erzurum’a bir yatırım daha

İHA

Erzurum’a bir yatırım daha

Şahiha Group, Erzurum’da yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Grup, yeni yatırımları olan Seramiksan mağazasını Erzurum’da hizmete açtı.
Görkemli bir açılışla hizmete başlayan mağazanın açılışına Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Teknik Üniveristesi Rektörü Bülent Çakmak, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, Seramiksan Genel Müdürü Mustafa Süreyya Çağlar, Şahika Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şener Şahika ve birçok STK başkanı katıldı.
“Vatanımıza, hizmet etmekten gurur duyuyoruz”
Açılışta konuşan Şahika Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şener Şahika, yaklaşık 60 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “1979’dan beri hizmet veren köklü bir firmayız. Hem seramik hem de inşaat malzemeleri sektöründe devam ederken boya fabrikalarımızla birlikte sanayici kimliğimizde bulunmaktadır. 9 ülkeye ihracat yapıyoruz. Daha farklı bir sinerji oluştursun diye Seramiksan’ı da tercih ettik. Erzurum’a ikinci mağazamızı kazandırdık. Bizlerin amacı Bursa’dan Avrupa’ya açılabilmek , buradan ise Afrika ve Doğuyu yönetebilmek. Logomuzun içerisinde de yer alan şahika ahilik, dürüstlük felsefesini ifade ediyor. Şahika kelimesi de Farsçadan gelmekte ve zirve anlamı taşımaktadır. Bu düsturla yıllardır hareket ediyoruz ve vatanımıza, hizmet etmekten gurur duyuyoruz.”
“Hijyen kaliteli seramiklerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız”
Seramiksan Genel Müdürü Mustafa Süreyya Çağlar, ise vitrifiyenin ülkemizdeki yerinden bahsederek, “Dünya ve ülkemizin içerisinde bulunduğu koronavirüs salgınında birçok canımızı kaybederken ekonomimizde bu durumdan büyük yara aldı. Fakat genç, dinamik sanayi grubumuz konuta olan ihtiyacın artışı ve inşaat sektörünün bu dönemde kendisini yenilemesine sebep oldu. bu gelişmeden seramik ve vitrifiye de nasibini aldı. Bizlerde onaylı ve hijyen kaliteli seramiklerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.
“Bu işin mutfağından geliyor”
Açılışta konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yapılan yatırımdan dolayı Şahika Gruba teşekkürlerini dile getirerek duyduğu memnuniyeti belirtti. Uçar, “Bizler her zaman Erzurum’a yatırım yapan insanları seviyor ve destekliyoruz. Bu yatırımları yapan insanların vatansever, milliyetçi olmaları bizleri ekstra memnun ediyor çünkü paranın, ekonominin bu güzel insanlarda oluşu bizi mutlu ediyor. Şahika Grup yıllardır bu işin mutfağından gelen insanlar, burada çalışan insanları yürekten tebrik ediyorum.” diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise sadece Erzurum'la sınırlı kalmayıp bölge illere de katma değer ve istihdam sağladıkları için Şahika Grubu tebrik ederek belediye olarak yanlarında olduklarını ifade etti.
Açılış, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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