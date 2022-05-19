Yakutiye’de ‘şenlik’ var

Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER), tarihi Yakutiye Medresesi'nde ‘Birinci Kültür ve Sanat Şenliği’nin fişeğini ateşledi.

Erzurum'un kültür ve sanat çevrelerine 18 Mayıs'ta, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan önce bayram sevinci ve heyecanı yaşatan ERSANDER, dört gün sürecek olan Kültür ve Sanat Şölenini başlattı.

ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, 7 ay kadar önce, her biri kendi alanında başarılı olmuş eli kalem tutan, fırça sallayan, tablo, maket ve benzer ürünler üreterek maharetlerini ortaya koyan bir grup gönül insanı ile yola çıktıklarını hatırlattı. Açılış konuşmasında Başkan Ümit Gergit, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük işler yapacaklarının müjdesini verdi.

Konuşmanın ardından etkinlik, Erzurum Kadın Barlarının gösterisi ile başladı. Ardından Dadaşlar, davul zurna eşliğinde bar tuttu ve Hançer Barı oynadı.

Erzurum'un başyapıt eserlerinden birisi olan Yakutiye Medresesi'nin gölgesinde kadın ve erkek barlarından örnekler sunan gençler, kış yorgunluğunu üzerlerinden atmaya çalışanların hem göz, hem de kulaklarının pasını sildi.

Şölenin açılış kurdelesini tarihi mekanın içinde çözen konukları, Canip Cihangir ve Öztürk Akkök ikilisinin yaptıkları üç boyutlu Saat Kulesi görseli fazlasıyla etkiledi. Bu tür çalışmalara sıklıkla rastlandığını hatırlatan Naht ve Ahşap Yakma Sanatçısı Canip Cihangir, "Biz, yenilik yapalım istedik ve çalışmamızı ışıklandırarak daha gösterişli hale getirmeye gayret ettik" dedi.

Yakutiye Medresesi'nin içine dağılan konuklar, Yönetim Kurulu üyesi Eda Alemdar Çankaya’nın mini keman konseri eşliğinde biri birinden farklı onlarca eseri yakından izledi. Sanatçı Doğan Hattatoğlu, Canip Cihangir, Öztürk Akkök, M. Ali Akbulut, Sabri Topdağı, Fesih Özyurt, Selma Uygur, Ümit Gergit, yapıtlarını sergilemenin yanı sıra meraklı konukların sorularını da yanıtladılar.

Öte yandan şölene ilgi gösteren vatandaşlar, "Demek ki Erzurum'da da istendiğinde böyle güzel etkinlikler yapılabiliyormuş" diyerek ERSANDER yönetimine ve emeği geçen sanatçılara teşekkürlerini ilettiler.

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