Erzurum’da pandemiden sonra 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı

Erzurum’da pandemiden sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Erzurum'da sabah Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, kortej yürüyüşüyle devam etti. Yürüyüşe Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşün ardından tören Havuzbaşı Kent Meydanında gösterilerle devam etti.

Etkinlikte konuşma yapan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyetini omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan gençler var oldukça, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Etkinliklerde mehteran takımının ve halk oyunlarının gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından minik sporcular tarafından hazırlanan gösteriler izlendi.



“2023 kış olimpiyatlarını Erzurum’da yapacağız”

Pandemiden sonra gençlerle beraber 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladıklarını ifade eden Vali Okay Memiş, “Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara minnettarız. Erzurum aynı zamanda 19 Mayıs'ın, Samsun'a çıkışın devamı olan şehirlerden birisi. Biz ayrıca bir gururluyuz. Erzurum Kongresi'yle beraber 58 gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yapmış bir şehiriz ve manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini, milletin bağımsızlığını yine kendi kaderiyle kendisini tayin edeceğini bütün dünyaya haykırmış bir şehrin yöneticileriyiz. Erzurum aynı zamanda gençlik ve spor açısından çok önemli bir şehir. Bir spor kentiyiz. Türkiye'deki en önemli kış sporlarının merkezi, sadece Türkiye'de değil, dünyada da hatırı sayılır bir yerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Daha geçen gün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber yurt dışındaydık. Fransa'da, Paris'te ve dünya uluslararası okul federasyonunun 2023 kış olimpiyatlarını Erzurum'da yapacağız. İnşallah 2 bin gencimiz buraya gelecek. Sadece o değil, irtifa kamp merkezleri ve diğer alanlarıyla gerçekten bir spor kentiyiz. On dokuz Mayıs olması hasebiyle özellikle ifade etmek istiyorum. Biz atalarımıza minnettarız” şeklinde konuştu.

Bugün millet olarak önemli bir günü kutladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 103. yıl dönümünde bulunuyoruz. Tabii o kurtuluş döneminde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstanbul'dan yola nasıl çıktığını, Samsun'un nasıl vardığını, arkasından Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri nasıl yaptığını hep okuyor ve her yıl anıyoruz. Tabii başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm o günkü onun silah arkadaşlarını tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yaşayan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

