Palandöken'in karlı zirvesinde 19 Mayıs coşkusu



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından Milli Mücadelenin 103'üncü yıl dönümünde Palandöken´in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'Gençlik Tırmanışı' yapıldı. Zirvede öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, bugün saat 09.00 sıralarında Palandöken'de 2 bin 400 rakımındaki bir otelin önüne geldi.Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ski Başkanı Alaattin Karaca, tırmanış öncesi katılımlara bilgi verdi. Yaklaşık 5 saat sürecek tırmanışın karla kaplı zirvede son bulacağını ve bunun bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi. Atatürk Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin eşlik ettiği 188 kişilik ekip, Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Güneşli havada ve zaman zaman karlı zeminde, tek sıra halinde yürüyen grup, Palandöken'in 2 bin 900 rakımında, 10 dakikalık ihtiyaç molası verdi. Dağcılar burada, 'selfie' çekerek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü ölümsüzleştirdi.

Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine çıkan öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti.

Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi ve aynı zamanda hemşire olan Esin Kaya, "Bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Hem Atatürk'ü anma adına hem de spor adına çok güzel bir aktivite oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-05-19 15:36:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.