Öğrenciler çöpleri sanata çevirdiler

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu ve Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen projede öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu Grafik ve Tasarım Bölümü öğrencileri, bir ay boyunca yaptıkları çalışmada atık malzemeleri sanata çevirdiler. Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal tarafından açıldı. Okul binasında açılan sergi, katılımcılar tarafından beğenildi.

Grafik ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Ferdi Ayaz, “Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu ve Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan sıfır artık ile el sanatları arasındaki bağlantılı proje ile bizim Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerimiz Oltu ve çevresindeki toplamış oldukları atıkları sanat nesnesine dönüştürdüler. Bugün açtığımız sergimizde 30 adet çalışmamız var. Farklı atıkları bir araya getirerek çöpleri sanat nesnesine dönüştürme sergisi oluşturduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.