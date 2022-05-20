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Sevgi yolu

DHA

Sevgi yolu


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da, çocuklarının kas hastalığı nedeniyle köyden şehre göç eden Güneş ailesinin oturduğu apartmanda yaşanan merdiven engeli, 'sevgi yolu' ile aşıldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum Ferdi (38) ile Ferhat (34) kardeşler için asansör ile binanın dış kapısı arasındaki yaklaşık 10 metrelik bölüme, duvara monteli özel asansör yapıldı. Ferdi Güneş, "Hayatımız çok kolaylaştı. Artık dört duvar arasında yaşamak zorunda kalmıyoruz. Bir kez söylememle bize bu imkanı tanıyan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Köprüköy ilçesine bağlı Ağcaşar köyünde yaşayan CemileAbdulbaki Güneş çiftinin 4 çocuğundan Ferdi ile Ferhat, çocukluk çağlarında genetik kas hastalığına yakalandı. Köyde çiftçilik yapan Abdulbaki Güneş, çocuklarının tedavisi için büyük mücadele verdi. Zamanla durukları kötüleşen Ferdi ve Ferhat kardeşler, artık yürüyemez hale geldi ve tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Çocukları için doğup, büyüdüğü ata topraklarını terk eden Güneş ailesi 1999 yılında Erzurum'un Palandöken ilçesine göç etti. Burada iki ayrı evde oturan Güneş ailesi son olarak 2008 yılında 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katını satın aldı. Ancak iki kardeş asansör ile binanın dış kapı arasındaki 10 basamaklı merdiveni geçemedikleri için aylarca evlerinden dışarı çıkamadı. Abdulbaki Güneş, çocuklarını ev hapsinden kurtarabilmek için merdivenin üzerine demirden rampa yaptı. Kardeşler yıllarca bu demir rampayı kullandı.
'HAYATIMIZ ÇOK KOLAYLAŞTI'
Birkaç ay önce vakit geçirmek için mahallenin kahvehanesine giden Ferdi ve Ferhat, bu sırada esnafı ziyaret eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile karşılaştı. Başkanın sohbet ettiği Ferdi Güneş yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Başkan Sunar, Güneş kardeşlerin yaşadığı binaya belediyenin mimarları ile giderek sorunun giderilmesini istedi. Abdulbaki Güneş'in demirlerle yaptığı yolu yıkan ekipler, iki kardeş için duvara modern bir özel asansör yaptı. İki kardeş kimseye muhtaç olmadan dışarı çıkıp gezebilmenin sevincini yaşıyor. Kendilerinden çok babalarının yaşadığı sıkıntının sona ermesine sevindiklerini ifade eden Ferdi Güneş, şunları söyledi:
Kardeşimle kas hastasıyız. Köyde yaşıyorduk şehre geldik. Buraya taşındığımızda asansörle dış kapı arasındaki merdiven engelini aşamadığımız için evden dışarı çıkamaz olduk. Babam kendi imkanlarıyla buraya demirden 30 metrelik bir rampa yapmıştı. Babam, duvara monte ettiği rampayı gidiş gelişlerimizde kaldırıp, indiriyordu. Artık o da yaşlandığı için bunu yaparken çok zorlanıyordu. Bir gün kahvehanede otururken başkanımız esnaf gezisindeydi. Yanıma gelip hal, hatır ve bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Ben de o anda durumu arz ettim. Sağ olsun hemen ilgililere talimat verdi ve bize özel bir asansör yaptı. Ben ve kardeşim babam evde olmasa da bize özel yapılan asansörle dışarı çıkabiliyoruz. Hayatımız çok kolaylaştı. Daha öncesinde babam evde olmasa dışarıya çıkamazdık. Şimdi özgürüz."
'BEN OLMADIĞIMDA DIŞARI ÇIKAMIYORLARDI' 
Evli, ikisi kız 4 çocuk babası Abdulbaki Güneş, erkek çocuklarının kas hastalığı nedeniyle engelli olduğunu ve bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Bunun genetik bir hastalık olduğunu belirten Güneş, "Çocuklarım merdivenden inip, çıkamıyordu. Birinci kattan aşağıya kadar kendi imkanlarımızla 2530 metre uzunluğunda demirden bir rampa yaptım. Bir demirin parçası 60 kilo geliyordu. Artık ben de yaşlandım. O rampayı öyle gördükleri zaman çocuklarım üzülüyordu. Çocuğum bir gün geldi dedi ki; 'Baba biz bugün başkanla karşılaştık. Başkan bize söz verdi. Bize bir rampa yapacak' Ben hemen ertesi gün yanına giderek başkanla görüştüm. Başkan da bana, 'Evet çocuklara söz verdim. Gelip bizzat göreceğim ve onlara yakışır bir rampa yaptıracağım' dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun yaptı da. O ıstıraptan da kurtulduk. Şimdi çok memnunuz. Çok da rahatım. Ben olmadığım zaman da çocuklarım çıkıp aşağıya inebiliyor, arabalarıyla gidip gezebiliyorlar. Ama önceden ben evde olmadığım zaman çocuklarım dışarı çıkamıyordu" dedi.
'ENGELLERİ KALDIRIYORUZ'
Palandöken ilçesinde engelli vatandaşların hayatlarını istedikleri gibi yaşayabilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Muhammed Sunar, şunları söyledi:
"İki kardeş binanın normal asansörü ile aşağı yukarı çıkabiliyor ama bina girişindeki merdiven engelini aşamadıkları için sosyal hayata katılma imkanları söz konusu değildi. Akülü araçlarını, engelli araçlarını kullanabilme imkanından mahrumdular. Onların isteklerini yerine getirmek için kolları sıvadık. Bununla ilgili arkadaşlarımız gerekli projelendirmeyi yaptı. Apartman sakinlerinin de rızası ile Güneş kardeşler için engelli yatay asansörü yaparak onların rahat bir şekilde sosyal hayatlarını idame ettirebilmelerine vesile olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde 15'in üzerinde apartmanda bu tarz projelerimiz var. Palandöken Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin icabı olan bu faaliyetlerimize süreç içerisinde de devam edeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-05-20 10:57:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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