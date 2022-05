Erzurum kahvaltısı dünya vitrinine taşınacak

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde gerçekleştirilen “Türk Mutfağı Haftası Erzurum Kahvaltısı” projesinin lansman toplantısı Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in düzenlediği basın toplantısında 60 çeşit ürüne sahip olan “Erzurum Kahvaltısı”nın tanıtımı yapıldı. Vali Okay Memiş, burada yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyüşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün işbirliğinde hazırlanan projenin önemine vurgu yaptı.

“Erzurum Kahvaltsı”nın Anadolu’nun bir portresi olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Bu özel projeyle birlikte inşallah Anadolu’nun eşsiz mutfak kültürünü yansıtan Erzurum Kahvaltısı’nı tüm dünyaya tanıtacağız. Bugün burada toplam 60 çeşit ürünün lansmanını yaptık. Yöresel lezzetlerimiz dünya mutfağının seçkin örneklerini yansıtıyor. Türkiye’nin önemli turizm kenti olan Erzurum, ünlü lezzetleri ve Erzurum kahvaltısıyla da dünya vitrinine taşınacak” dedi.

“Erzurum mutfağı; eşsiz bir tat ve lezzet şölenini ifade eder”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Şu bir gerçektir ki günümüzde beslenme anlayışı organik ve doğal ürünler ile geleneksele doğru yönelmeye başladı” diye konuştu. “Güzel Anadolu’muzun her bir yöresi ve her bir köşesi, esasen eşsiz bir tat ve lezzet şölenini ifade ediyor” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erzurum’da, öylesine özel tatlar ve öylesine zengin bir yöresel mutfağımız var ki, her bir ürün markalaşmayı gerçekten de fazlasıyla hak ediyor. İşte bu noktadan hareketle bizler Erzurum Kahvaltısının seçkin ürünlerini de markalaştırmayı ve birer marka değere dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Kaldı ki, bu aynı zamanda kültürel bir iletişim ve etkileşim anlamına da geliyor... Çünkü geleneksel ve yöresel tatlarımız, bizi biz yapan ortak kültürel değerlerimizin tarifi olmakla birlikte, yaşayış biçimimizi ifade eden evrensel bir dili de ihtiva ediyor. Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin Kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın desteğiyle hazırlanan ‘Asırlık tariflerle Türk Mutfağı’ kitabından hareketle ilan edilen Türk Mutfağı Haftası bağlamında Anadolu’nun inci şehri Erzurum’un tanıtılmasına, Erzurum Kahvaltısının anlatılmasına katkı sunan tüm kuruluşlara ve emeği geçen herkese şehrim adına şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmaların ardından Erzurum Kahvaltısını ihtiva eden 60 çeşit ürünün tanıtımı yapıldı.

