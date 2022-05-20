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Aziziye’den İstiklal ve İstikbale mektup yağmuru Yarışma sona erdi, değerlendirmeler başladı

İHA

Aziziye’den İstiklal ve İstikbale mektup yağmuru Yarışma sona erdi, değerlendirmeler başladı

Aziziye Belediyesi’nin Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi ile ortaklaşa organize ettiği “Gençler İstiklali ve İstikbali Yazıyor” konulu ödüllü mektup yarışması sona erdi.
Lise, yüksekokul ve üniversite öğrencisi olan 213 katılımcının mektup gönderdiği yarışmanın ödül töreni, 29 Mayıs Pazar günü Ilıca Şiir Şöleni ile birlikte gerçekleştirecek. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yarışmaya gösterilen ilgiye teşekkür ederek, “Yarışmayı ilan ettiğimiz 12 Mart’tan bugüne kadar elimize birbirinden kıymetli ve yine her birisi birer eser niteliği taşıyan mektuplar ulaştı. Gençlerimizi tebrik ediyor, milli hassasiyetleri ve duyarlılıklarından ötürü her birini yürekten kutluyorum” dedi.
Milli mücadele demek; Erzurum demek
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Milli Mücadele sürecinde Erzurum’un çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizerek, “Esasen Erzurum demek; Milli Mücadele demek, Cumhuriyet’i kuran şehir demek. Bu bağlamda Ilıca ise, tarihimizin ve kültürümüzün izlerini taşıyor oluşu sebebiyle elbette ki Erzurum demek. İşte organize ettiğimiz bu yarışmayla Erzurum’umuzun Milli Mücadele sürecinde üstlendiği özel role dikkat çekmenin yanı sıra, ödül törenimizle de, bir nevi Erzurum’u ifade eden Ilıca’mızın ismini ön plana çıkaralım istedik. Kaldı ki, ilçemizin ismi olan Aziziye, nasıl ki bir kahramanlık destanının adıysa; Ilıca da, Erzurum’un milli kurtuluşuna açılan kapıdır” diye konuştu.
Yarışmaya başvuruların 19 Mayıs’ta sona erdiğini ve 213 mektupla katılımın olduğunu kaydeden Başkan Orhan, “Yarışmamız için gönderilen her mektup elbette kıymetli, elbette özel. Hatta gençlerimizin kaleme aldığı öyle mektuplar var ki, gerçekten de birer eser niteliğinde. Yarışmamıza gösterilen ilgi ve alâka için teşekkür ediyor, dereceye girecek olan eser sahiplerini şimdiden tebrik ediyorum. Yarışmamızın ödüllerini 29 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz Ilıca Şiir Şöleni’nde takdim edeceğiz. Bu özel ve kültürel etkinlik için işbirliği yaptığımız Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi’ne, Başkan Murat Ertaş’a ve yönetimine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Mektupların değerlendirmesi başladı
Öte yandan yarışmaya gönderilen mektupların değerlendirmesine başlandı. Mektuplar, aynı zamanda Dil ve Edebiyat Dergisi’nin yayın heyetinde olan Üzeyir İlbak, Murat Ertaş ve Elif Sönmezışık’ın da bulunduğu jüri tarafından okunacak. Jüride ayrıca Vedat Eğilmez ve Mustafa Uğurlu gibi yazar ve eğitimciler de yer alacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından dereceye giren eserler ve sahipleri ise, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ilıca Şiir Şöleni’nde açıklanarak ödülleri takdim edilecek.

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