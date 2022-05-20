Atatürk Üniversitesi, Türkiye verimlilik ve teknoloji fuarında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi, Türkiye verimlilik ve teknoloji fuarında

İHA

Atatürk Üniversitesi, Türkiye verimlilik ve teknoloji fuarında

Ankara ATO Congresium’da; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen fuarda Atatürk Üniversitesi de ilgili birimleriyle yerini aldı.
Türkiye’de verimliliğin artırılmasına destek sağlayan ileri düzeydeki teknolojik ürünlerin sergilenmesini, çalışmaların geniş kitlelere yayılmasını, teknolojik gelişmelerin tüm alanlarda verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan fuara; Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Doğu Anadolu Gözlemevi, Açıköğretim Fakültesi ve ATA Teknokent ile katılım sağlayan Atatürk Üniversitesinin yanı sıra; savunma sanayi başta olmak üzere bilişim, sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, sağlık ve ulaşım sektörlerinde geleceğe ışık tutacak akıllı çözüm teknolojileri üzerine yoğunlaşan 101 firma ile 34 startup katıldı.
Rektör Çomaklı: “Fuara En Üst Düzeyde Katılım Sağladık”
Bu yıl 4.sü düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarında bulunma amaçlarının, Atatürk Üniversitesinin yapmış olduğu buluş ve projelerin tanıtmanın yanı sıra akademisyenlerin faaliyet ve etkinliklerini katılımcılara aktarmak olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin güçlü bir altyapısı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bu yılki Türkiye Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, dünyada teknolojinin evrildiği gereksinimleri ve gelecek perspektifini dikkate almak kaydıyla yatırım ve araştırmalarımızı hangi yöne çevireceğimizin ön değerlendirmesini verecek olan bir fuar. Bu ortam, üretilen araçlar ile akademik personelin ortaya koyduğu ve patenti alınmış ürünlere dair muhtemel bir pazar arayışı. 18 Mayıs’ta başlayan ve 4 gün boyunca sürecek olan bu fuarı farklı boyutlarda değerlendiriyoruz, bu nedenle en üst düzeyde katılım sağladık.”
Verimlilik ve Teknoloji Fuarının Amacı
Türkiye Verimlilik Vakfı, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile ülkemizde ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesini, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasını ve verimlilik alanında farkındalığın artırılmasını amaç edinmektedir. Bu fuar ile yerli ve yabancı şirketler ile kuruluşların yakın ilişkiler kurması, karşılıklı proje, teklif, ürün gibi alanlarda alışverişlerin yapılması, iş birliklerinin kurulması fuarın diğer amaçları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazeteciler eserleriyle yarışacak
YEREL HABERLER Gazeteciler eserleriyle yarışacak
Erzurum’un yöresel lezzetleri yemek yarışması’nda birinci oldu
YEREL HABERLER Erzurum’un yöresel lezzetleri yemek yarışması’nda ...
Aziziye’den İstiklal ve İstikbale mektup yağmuru Yarışma sona erdi, değerlendirmeler başladı
YEREL HABERLER Aziziye’den İstiklal ve İstikbale mektup ...
Gözü kapalı ders yaptılar
YEREL HABERLER Gözü kapalı ders yaptılar
Mezuniyet coşkusu yaşadılar
YEREL HABERLER Mezuniyet coşkusu yaşadılar
Anneleri ölen tilki yavrularına karakoldaki köpek süt annelik yaptı
YEREL HABERLER Anneleri ölen tilki yavrularına karakoldaki köpek süt ...
Erzurum kahvaltısı dünya vitrinine taşınacak
YEREL HABERLER Erzurum kahvaltısı dünya vitrinine taşınacak
Erzurum’da yazın kar yağışı
YEREL HABERLER Erzurum’da yazın kar yağışı
Danıştay Başkanı Yiğit: Benzer davalarda farklı kararlar verilmesi yargıya güveni azaltmakta
YEREL HABERLER Danıştay Başkanı Yiğit: Benzer davalarda farklı ...
Jandarma köpeği ‘Sarı Kız’ 4 tilki yavrusuna süt annesi oldu
YEREL HABERLER Jandarma köpeği ‘Sarı Kız’ 4 tilki yavrusuna süt ...
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit: “Benzer davalarda farklı yargı kararları verilmesi, yargıya olan güveni azaltıyor” Erzurum ‘Adalet Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Danıştay Başkanı Zeki Yiğit: “Benzer davalarda farklı ...
HEGEM Başkanı Solak’tan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER HEGEM Başkanı Solak’tan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
Sevgi yolu
YEREL HABERLER Sevgi yolu
Oltu’da iki ev, bir ahır ve odunluk kül oldu Mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu
YEREL HABERLER Oltu’da iki ev, bir ahır ve odunluk kül oldu Mahalle ...
Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi
YEREL HABERLER Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri ...
Öğrenciler çöpleri sanata çevirdiler
YEREL HABERLER Öğrenciler çöpleri sanata çevirdiler
Aşkale'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Aşkale'de 19 Mayıs coşkusu
Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı
YEREL HABERLER Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı
Palandöken'in karlı zirvesinde 19 Mayıs coşkusu
YEREL HABERLER Palandöken'in karlı zirvesinde 19 Mayıs coşkusu
Erzurum’da “Dünya idari personeller günü” paneli
YEREL HABERLER Erzurum’da “Dünya idari personeller günü” paneli
Erzurum’da pandemiden sonra 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum’da pandemiden sonra 19 Mayıs büyük coşkuyla ...
Erhan Erkal yeni şarkısıyla hit oldu
YEREL HABERLER Erhan Erkal yeni şarkısıyla hit oldu
Pasinler’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Pasinler’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Oltu’da 19 Mayıs coşkusu Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Oltu'da çeşitli etkinlilerle kutlandı
YEREL HABERLER Oltu’da 19 Mayıs coşkusu Atatürk'ü Anma Gençlik ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.