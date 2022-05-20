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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da ‘Oltu Taşı’ sergisi açıldı

İHA

Erzurum’da ‘Oltu Taşı’ sergisi açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum proje sahipliğinde “Oltu Taşı” sergisi Çifte Minareli Medrese’de açıldı. Sergide Oltu taşından yapılan yüzlerce çeşit takı ve süs eşyası, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum proje sahipliğinde Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Kuyumcular Odası paydaşlığında yapılan Oltu Taşı sergisi Çifte Minareli Medrese’de açıldı. Açılışa Erzurum Valisi Okay Memiş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, protokol, kurum müdürleri katıldı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, “Oltu taşı sergisi için 1520 bir hazırlık içerisindeyiz. Bugün hava muhalefeti olmasına rağmen güzel bir sergi olduğuna inanıyorum. Amacımız burada Erzurum'un markalarını biraz daha ön plana çıkarmak. Özellikle Erzurum'a değer katmış Oltu taşını, bizim için değişik platformlara taşımak istiyoruz. İlk adımını Erzurum'da attık. Erzurum Oltu taşını İstanbul'da düzenlenen fuarla dünyaya açmayı planlıyoruz. 2 Kasım’da fuar İstanbul CNR'de olacak. Buradaki sergimizi oraya taşımış olacağız. Takı tasarımını genelde Oltu taşı işletmeci ustaları ve turizm il müdürlüğümüz ve kadın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği olarak birlikte tasarladılar. Burada amacımız şu, Oltu taşının sadece tespihten ibaret olmadığını sergilemekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Kasım'daki sergide inşallah hepsini sergilemeyi planlıyoruz” diye konuştu.
Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden “Şu an yapmış olduğumuz bu faaliyet içerisinde Oltu taşının değerine değer katacak bir sergi olmuştur. Oltu taşını daha iyi yerlerde tanıtabilmek ve değerini daha üst seviyelerde yaşatabilmek adına bu tarz çalışmaların sürekli yapılmasını istiyoruz. Oltu taşı Oltu’nun incisi bir dünya markasıdır. Dünyaya tanıtabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.
Oltu taşından yapılan ürünlerin yer aldığı sergide 600 çeşit bin 500 ürün sergilendi. Sergi 3 gün boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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